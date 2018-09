Omkom i ulykke i Åmli

Det var klokken 11.30 at politiet ble varslet om at det hadde skjedd en alvorlig trafikkulykke mellom en syklist og lastebil på riksvei 41 Gjermundnes ved Åmli mandag. Det opplyser operasjonsleder i Agder-politiet Lars Hyberg til NRK.

Rundt en time etter, klokken 12.27, ble syklisten bekreftet omkommet etter sammenstøtet.

– Syklisten ble bekreftet død på stedet av helsepersonell, opplyser Hyberg til NRK.

Ulykkesstedet ligger like sør for Åmli sentrum i krysset hvor man kan ta av mot Vegårshei, eller fortsette mot Dølemo.

Politiførstebetjent Nils Erik Usterud opplyser at sjåføren har gitt en foreløpig forklaring. Foto: Pål Tegnander / NRK

Krimteknikere varslet

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med kjønn eller alder av hensyn til pårørende. Krimtekniker og ulykkesgruppa til vegvesenet er varslet.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent, men NRK får beskjed på stedet at den omkomne skal ha kommet syklende i retning fra Vegårshei mot Åmli da ulykken skjedde.

Sjåføren har gitt en foreløpig forklaring til politiet på stedet. Han skal ha gitt uttrykk for at han så personen ved siden av kjøretøyet, og at personen på et tidspunkt havnet under bilen.

Riksvei 41 var sperret i en periode mandag ettermiddag, med omkjøring om Ljosland fylkesvei 278 og fylkesvei 415.

Klokka 14.49 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpen for fri ferdsel igjen.