Unge raner andre unge: – Sprer en enorm frykt

– De raner primært dyre gjenstander som de er interessert i selv. Det kan være mobiler, dyre jakker, høretelefoner eller andre ting som er attraktive å stjele, sier Harald Hollerud.

Etterforskningslederen ved Kristiansand politistasjon har det siste året fått stadig flere slike saker på skrivebordet.

I høst har antall ran begått av mindreårige eksplodert. Bare i september og oktober sto ungdom under 18 år bak åtte ran i byen.

De fleste ranene har skjedd i sentrumsnære områder.

– Utviklingen er alvorlig. Både med tanke på dem som er utsatt, men også fordi det sprer en enorm frykt blant unge, sier Hollerud.

Politiet og andre som jobber med ungdom i Kristiansand sier redsel for å snitche gjør at de ikke tør å si fra.

– Både ungdom og foreldre vegrer seg for å kontakte politiet for alvorlig straffbare forhold av frykt for represalier eller utestengelse, sier Hollerud.

Hittil i år er 17 ran begått av mindreårige. Til sammenlikning var det 4 i fjor, 11 i 2020 og 2 i 2019.

Hovedvekten av ungdommene er i alderen 15 til 17 år, men kan også være yngre, ifølge politiet. I all hovedsak er det andre mindreårige som ranes.

Harald Hollerud og Anders Flottorp ved Kristiansand politistasjon sier enkelte av gjerningspersonene går igjen i flere saker. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– En skremmende opplevelse

NRK har snakket med faren til en mindreårig som nylig ble vitne til at en venn ble utsatt for ransforsøk.

Vennen ble også slått flere ganger med en gjenstand etter ransforsøket, som ble utført av en annen mindreårig.

Faren ønsker å være anonym, men forteller at opplevelsen har preget både barnet og dem som foreldre.

– Å bli stanset og truet på en arena hvor du skal kjenne deg trygg er selvsagt en skremmende opplevelse.

Nå er foreldrene bevisste på at barnet ikke skal gå alene. De ser helst også at mobilen er med ut.

– Det er en trygghet for oss å vite at barnet kan få tak i oss, sier faren.

Nylig ble også fire mindreårige utsatt for et grovt ran på Roligheden Camping i Kristiansand. Hollerud bekrefter at de som sto bak var under 18 år.

– Vi ser på det som en alvorlig hendelse. Det er gjort flere pågripelser i saken, sier Hollerud.

Ifølge ham er flere av gjerningspersonene mistenkt eller siktet i andre liknende saker.

Eksploderte i sommer

I Bergen har de også merket en økning i ungdomsran. Der startet det i sommer.

Stasjonssjef Lars Martin Lothe ved politistasjonen i sentrum sier de hadde fire-fem tilfeller i løpet av sommeren.

– Vi har en klar opplevelse av at det er flere hendelser der unge mennesker har truet og fratatt andre unge mennesker verdifulle gjenstander. For eksempel sko, klær og vesker, sier Lothe.

Utover høsten har det også vært flere ran i bydelene.

Lothe opplyser at bortimot alle hendelsene er å anse som oppklart.

Her på Torgallmenningen i Bergen har politiet startet et eget prosjekt hvor de jobber målrettet mot ungdommer som samler seg der. Det har utspring i flere voldshendelser. Foto: Ann Iren Tellnes Moe

Har bekymringssamtaler

Dersom gjerningspersonene er under 18 år har de bekymringssamtaler med foreldrene.

– Der snakker vi blant annet om hvordan det oppleves for de som utsettes for ran eller ransforsøk.

– Har dere noen formening om hvorfor det har blitt flere ungdomsran i Bergen?

– Klær og sko har blitt dyrere og det er større økonomiske forskjeller blant folk enn før. Det kan synes som en lettvint måte å skaffe seg noe du ikke har råd til å skaffe deg på lovlig vis, tror Lothe.

I Oslo, Stavanger og Tromsø har derimot antall ungdomsran gått ned det siste året.

I Oslo er det hittil i år registrert 21, noe som er en halvering fra året før. I Tromsø er det 5 og i Stavanger 8 ungdomsran så langt i 2022.

NRK har også spurt politiet i Trondheim om situasjonen der, men har foreløpig ikke fått svar.

Stasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon mistenker at større økonomiske forskjeller blant folk bidrar til ransbølgen blant unge. Foto: Mats Arnesen / NRK

Vær mer «på»

Johanne Benitez Nilsen jobber med kriminalitetsforebygging i Kristiansand kommune. Hun kjenner godt til utfordringen med ungdomsran og at det er vanskelig å få ungdom til å fortelle.

– Når vi spør, tør de ikke si hvem som er involvert eller hvem som har utført handlingen. Ofte får vi heller ikke høre om episoder før lenge i etterkant, sier hun.

Nilsen råder foreldre til å være enda mer «på».

– Spør ungdommen hvem de er sammen med og hva som skjer. Ta gjerne en telefon i løpet av kvelden for å følge med. Vi foreldre kan være veldig naive, sier Nilsen.