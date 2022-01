Oda (18) går mot strømmen – vil ha eksamen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag kom anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet: Alle vårens eksamener på grunnskolen og videregående skole bør avlyses.

Tredjeklassingen Oda Oline Omdal mener dette vil gi store konsekvenser for landets elever.

– Dette gjelder avgangselever i videregående skole som aldri har hatt eksamen og som skal videre og studere. Det tror jeg er veldig uheldig, sier Omdal, som også er 2. nestleder i Agder Unge Høyre.

Eksamensløs utdanning

Til høsten skal Omdal selv gå i gang med videre utdanning. Etter at hun sluttet på grunnskolen har hun ikke gjennomført en eneste eksamen.

18-åringen mener hovedproblemet med avlyste eksamener er at elevene blir fratatt sjansen til å få en rettferdig karakter på vitnemålet.

– Eksamen er den eneste vurderingen der det ikke betyr noe hvem man er, eller hvilken relasjon man har til læreren sin.

– Jeg er også redd for at avlyste eksamener i år vil gi konsekvenser for de kullene som kommer etter meg som skal konkurrere mot tre kull som ikke har hatt eksamen, sier Oda Oline Omdal. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Pandemien og dens tiltak har rammet kommuner og skoler ulikt. Noen har hatt mye hjemmeundervisning, andre lite.

Utdanningsdirektoratet mener dette har påvirket kvaliteten i opplæringen ulikt for landets elever, og at de derfor også vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering hvis eksamen gjennomføres.

Omdal synes ikke dette er grunn nok til å avlyse:

– Det er stor forskjell på å ikke ha undervisning og å ha hjemmeundervisning. De fleste elever har hele veien hatt undervisning og kontakt med lærer, selv om det har vært digitalt.

Møter motstand

Eksamen er for tiden et hett tema blant elever på videregående skole.

Omdal erkjenner at hun tilhører et mindretall når hun roper ja til eksamen.

For det var langt flere som jublet da utdanningsdirektoratets anbefaling var et faktum:

Også Elevorganisasjonen tok imot nyheten med glede:

– Vi har visst at vi har hatt rett, men det er fint å få det bekreftet, sier leder Edvard Botterli Udnæs til NRK.

– Hva er det som gjør det rett å avlyse eksamen?

– Vi synes direktoratet sier det veldig fint selv. Smittesituasjonen og undervisningstilbudet har vært så variert fra kommune til kommune at man kan ikke stå med samme utgangspunkt på en sentralt gitt eksamen med dette kullet heller.

Edvard Botterli Udnæs sier Elevorganisasjonen er enige med Unge Høyre om at en eksternvurdert eksamen er en god ting. – Men vi må veie ulike hensyn opp mot hverandre når vi nå er i en pandemi. Foto: Elevorganisasjonen

Udnæs sier han er klar over at tre kull uten eksamenskarakter kan bety trøbbel for neste års avgangsstudenter.

– Det vi trenger nå er at regjeringen setter igjen ekstra tiltak for å ta igjen tapt læring. Og at vi ser nytt på opptakssystemet.

– Mange blir stressa

På Vågsbygd videregående skole i Kristiansand er Leonida Dreshaj elevrådsleder.

Hun håper at eksamen blir avlyst.

– Mange blir stressa når vi ikke vet om vi skal ha eksamen eller ikke. Vi skulle gjerne hatt et svar litt raskere, sier hun.

Dreshaj forteller om en svært krevende tid på videregående skole. I lange perioder har undervisningen foregått hjemmefra.

– Jeg blir veldig glad dersom det ikke blir eksamen. Det blir et tynt grunnlag og mange føler ikke de får vist hva de kan, sier hun.

– Jeg husker godt da Norge stengte ned og vi måtte være hjemme og ha hjemmeskole. Vi har for så vidt blitt vant til det. Men det er trist å ikke kunne møte alle hver dag. Så tror jeg vi lærer bedre på skolen når vi kan se læreren i virkeligheten, sier Leonida Dreshaj. Foto: Privat

Nå håper hun at elevene kan få en rask avklaring på om de skal ha eksamen eller ikke.

– Vi diskuterer dette nesten hver eneste dag. Jeg, og jeg tror jeg har mange med meg, håper ikke det blir eksamen. Men skjer det, så skjer det. Men det hadde vært veldig fint å vite hva som skjer, sier hun.

Den endelige avgjørelsen tas av Kunnskapsdepartementet.

– Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).