– Kanskje det er jeg som har blitt et red flag, sier Nikoline Edvardsen.

Jentegjengen ler.

– Vi er bare vandrende red flags, smiler Martine Bram.

De sitter i en krok på UiA med hver sin bok. Innimellom lesingen går praten i dating.

MANGE BEGREPER: Breadcrumbing, ick, dealbreaker og red flags. Nikoline Edvardsen, Martine Bram og Sunniva Vanglo synes det er mange begreper å holde styr på. Foto: Helene Myre / nrk

– Innenfor dating har det kommet mange uttrykk og oppskrifter på ting som alltid har vært, mener Bram.

– Men nå setter man ord på det på en annen måte, fortsetter Edvardsen og sier:

– Beige flag. Det er et nytt begrep for eksempel. Har du hørt om det?

BEGREPER: Nikoline Edvardsen (19) lurer på om vi har hørt om begrepet beige flag? Foto: Helene Myre / Nrk

– La oss si at den du dater driver med synkronsvømming. Du tenker kanskje at det er en litt spenstig aktivitet, men du liker han, og han er en sykt fin fyr. Så da er det ikke en dealbreaker eller et red flag.

Det er et beige flag, ifølge henne.

– Vær åpen

Et annet begrep som trender på TikTok er roster.

Roster er opprinnelig et engelsk ord som blir brukt i forbindelse med vaktlister og deltagerlister i arbeidslivet og sportsverdenen. Nå har begrepet også fått plass innen dating.

Da går det ut på at du har en liste med mennesker du er tiltrukket av, som du snakker med, dater, eller ligger med.

På TikTok forteller menn om hvem de har på sin roster, og kvinner oppfordrer andre kvinner til å skaffe seg en.

– Samfunnet har blitt sånn at det skal være så lett. Man skal hoppe hit og dit uten å tenke på følelser, sier Martine Bram.

ROSTER: Martine Bram (21) tror mange er redd for å bli såret, derfor vil de gjerne ha en backup. Foto: Helene Myre / nrk

Hun sier det gir mening at folk tenker mindre på følelser når man dater nå, men mener at datingkulturen går i feil retning.

– Mange er så redd for å bli såra. Da er det lettere å ha folk i backup, for da har de et sted å gå.

Sunniva Vanglo mener folk må få lov til å utforske som de vil.

VIKTIG: Sunniva Vanglo (21) mener det er viktig at folk kommuniserer når de dater. Foto: Helene Myre / nrk

– Man kan ikke møte en person for første gang og tenke at nå er det oss to, uten å kunne se på andre. Men da er det viktig å kommunisere, sier hun.

– Vær åpen fra start om hva du ønsker, legger Bram til.

– Har dere hatt roster?

– Ikke bevisst, men helt sikkert ubevisst, forteller Vanglo.

