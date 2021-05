– Jeg tror mange pensjonister ikke greier å stoppe forbruket. De lever som om de hadde vanlig lønn, sier Geir Gridland.

Han er daglig leder i InkassoPartner i Kristiansand.

Den totale inkassogjelden i Norge er på 58 milliarder kroner. Overraskende nok står de over 60 år for 17 prosent av den gjelden.

– De har 10 milliarder kroner i inkassogjeld nå. Det viser tall fra kredittinformasjonsbyrået Experian. Dette er penger som nå blir krevd inn av staten fordi de ikke greier å betale, sier Grindland.

Geir Grindland er overrasket over pensjonistenes forbruk. Foto: privat

Konsekvensene

Han er overrasket over at pensjonistene har endt opp med så mye inkassogjeld.

– De eldre burde være et forbilde for de unge.

Konsekvensene er store om man ikke betaler regningene. Det blir purregebyrer, forsinkelsesrenter og inkassokrav.

Se hva som skjer om du ikke betaler regningene. Du trenger javascript for å se video. Se hva som skjer om du ikke betaler regningene.

Og gjelden kan øke med flere tusen kroner. Til slutt sendes kravet over til Namsmannen. Da kan staten kreve inn pengene ved tvang.

Går kravet til inkasso får man betalingsanmerkning. Da risikerer man å ikke å få lån eller forsikring.

Slik er gebyr og salærer for inkasso Ekspandér faktaboks Gjeldende gebyrer og salærer: * purring og inkassovarsel: 35 kroner * betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner * lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner * lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner * lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner * lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner * lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner * lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner * lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner * tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær kilde: regjeringen

Inntektene ble lavere

Bjørn Ottersen fra Flekkefjord ble pensjonist 12. mars i fjor. Han gikk av da han var 62 år.

Ottersen hadde god inntekt. Men han planla pensjonen sin. Og kunne dermed slutte i jobben tidligere.

– Jeg merket at inntekten ble lavere da jeg gikk av med pensjon, sier Ottersen.

Bjørn Ottersen ble førtidspensjonert i fjor. Han råder folk til å planlegge pensjonstilværelsen. Da kan han bruke tiden på hobbyer. Foto: Arne Reidar Danielsen

Unge må spare 20.000 i året – hvert år, for å få pensjon som foreldrene

Sender sakene for raskt til innkreving

I fjor reduserte regjeringene inkassosalærene. Det er de pengene som inkassobyråene tar for å kreve inn gjelden.

Men Gjeldsofferalliansen mener salærene er for høye. Og byråene for kjappe.

Bengt Scheldt er daglig leder i Gjeldsofferalliansen. Han mener salærene er for høye i Norge. Foto: NRK-arkiv

– Inkassoselskapene er for raske til å sende sakene over til Namsmannen. Det sier Bengt Scheldt. Han er daglig leder i Gjeldsofferalliansen.

Han ønsker at salærene til inkassoselskapene blir likt som i Sverige. Scheldt hevder salæret er der om lag 300 kroner.

Lag en plan

Bjørn Ottersen i Flekkefjord planla i lang tid sin avgang. Han driver i dag med utvikling av eiendom. Og har derfor egne inntekter ved siden av pensjonen. Ottersen mener planlegging likevel er viktigst.

– Dersom ikke du eller arbeidsgiver har pensjonssparing, får du mindre penger. Da får du bare 65 prosent av lønnen. Og det merker mange, tror Ottersen.

Han er overrasket over at folk over 60 har så mye inkassogjeld.

– Spar ekstra i måneden. Kvitt deg med så mye gjeld du kan. Du må stå lengre i jobben om du ikke sparer.

Ottersen sier det tar flere år å opparbeide en buffer og å spare opp penger i fond. Flekkefjæringen mener derfor du bør begynne å planlegge tidlige i livet.

– Nå kan jeg nyte hobbyene mine som er sjø- og fjellivet, sier den nybakte pensjonisten.