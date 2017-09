Norsk debutfilm hylles av internasjonale filmkritikere

Spillefilmen ble vist under filmfestivalen i Toronto tidligere denne måneden og trukket fram som én av de sju beste filmene. Toronto International Film Festival regnes som en av verdens viktigste for kjøp og salg av filmer.

Jonas og Marius Matzow Gulbrandsen er brødre, og jobber sammen. Foto: Pressbilde

– Filmen handler om Aslak, en seks år gammel gutt som opplever noe vanskelig som han ikke helt forstår, sier regissør og manusforfatter Jonas Matzow Gulbrandsen.

– Dette er det vanskelig å prate om, så han begynner da å danne sin egen oppfatning av det som skjer.

FILMFAKTA: Skyggenes dal Ekspandér faktaboks Originaltittel:

Skyggenes dal Sjanger:

DRAMA Skuespillere:

Kathrine Fagerland

John Olav Nilsen

Adam Ekeli Regi:

Jonas Matzow Gulbrandsen Manus:

Clement Tuffreau

Jonas Matzow Gulbrandsen Produsent:

Alan R. Milligan Nasjonalitet:

Norge Språk:

Norsk Lengde:

1 t. 31 min. Produksjonsår:

2017 Produksjonsselskap:

Film Farms AS Distribusjon:

Another World Entertainment Aldersgrense:

9 år

Svært gode anmeldelser

Regissøren har vunnet Amanda for beste kortfilm med filmen «Darek» fra 2009. Allerede i den filmen begynte han å utforske barneperspektivet.

Flere bransjeblader har gitt «Skyggenes dal» svært gode anmeldelser.

Stine Oppegaard, Norsk filminstitutt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er veldig spesielt, sier fagleder ved Norsk filminstitutt, Stine Oppegaard.

– Det er stor kamp om å få oppmerksomhet i Toronto, det er en av verdens største filmfestivaler. Filmen har også fått anmeldelser i de viktigste bransjebladene.

En nær-tarkovskijsk fornemmelse for rom. CineVue

Én av de sju beste



Nettstedet thefilmstage.com peker på «Skyggenes dal» som én av de sju beste filmene på festivalen. Andre trakk sammenligninger til regissører som russiske Andrej Tarkovskij og Ingmar Bergman.

Bringer tankene til de store svenske regissørene Sjøstrøm og Bergman mer enn noen andre nylig lagde filmer. Film Exposure



I kinosalen hjemme i Kristiansand tar de lavmælte filmskaperne tilbakemeldingene med fatning:

– Det er alltid hyggelig med positiv kritikk. Det er litt spesielt å ha jobbet i så mange år. Det har vært en tøff prosess. Det er hyggelig at man får internasjonal oppmerksomhet omkring filmen sin.

– Norsk film i spennende utvikling

Steve Gravestock er ansvarlig for å finne nordisk film til Toronto Internasjonale filmfestival.

Han plukket ut Joachim Triers «Thelma», Iram Haqs «Hva vil folk si», og Jonas Matow Gulbrandsens «Skyggenes dal»

– Norsk film har hatt en spennende utvikling, og Jonas sin film er helt spesiell. Den flørter med sjangre, og den er slående vakker visuelt.

- Norsk film er i spennende utvikling Du trenger javascript for å se video.

– Stas med premiere i Kristiansand

Etter en ti år lang prosess er filmen klar for norske kinoer 20. oktober. Nå planlegges førpremieren på kinoen i hjembyen.

For kinosjef Kim Skarning Andersen er det stas å invitere til premiere i Kristiansand. Han har sett filmen, og sier at brødrene Gulbrandsen ikke har gjort det lett for seg selv.

– Ett av årets fineste og mest gripende psykologiske dramaer. CineVue

– De kunne valgt enklere veier for å få et stort publikum. Det har de ikke gjort. De er kompromissløse filmskapere. Det er spennende å være såpass tøff i en debut, sier Andersen.

– Noen ganger i livet må en bare ta de valgene og kaste seg ut, sier Jonas Matzow Gulbrandsen.