– Vi er allerede fem saksbehandlere for få, vi har to dommere for lite og nå må vi kutte enda mer og vi blir nok en eller to dommerfullmektige mindre sier en bekymret sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett.

Svendsen mener det er en uholdbar situasjon. Ansettelsesstopp og innsparingskrav er signalene fra domstolsadministrasjonen. Det betyr at både lagmannsrettene og tingrettene i hele landet får enda trangere budsjetter i fremtiden.

– Bekymringsfullt

– Det er veldig bekymringsfullt, for det er ekstremt viktig at domstolene fungerer på en optimal måte sånn at man kan gjennomføre en rettssak så raskt som mulig, sier medlem i justiskomiteen Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

– Det er veldig bekymringsfullt, for det er ekstremt viktig at domstolene fungerer på en optimal måte, sier medlem i justiskomiteen Kjell Ingolf Ropstad fra KrF. Foto: Geir Egeland / NRK

På denne måten kan de som skal dømmes bli dømt så raskt som mulig og mennesker kommer seg videre med livet sitt, ifølge Ropstad.

– Hvis det tar for lang tid den kommer opp i domstolen vil det være vanskeligere å huske tilbake til episodene og det kan blir vanskelig å få det riktige resultatet, sier Ropstad.

Legger press på dommerne

Han frykter likevel mest at man legger for mye press på de dommerne som er der slik at man ikke får grundige behandlinger av sakene.

– Problemet er at det er varslet fra regjeringen at det blir videre kutt i årene fremover, sier Svendsen.

Det vil bli mer køer i domstolene og vi kan ikke regne med dens amme servicen og den samme kvaliteten på tjenestene fremover.

– Det synes jeg er veldig trist i og med at domstolene presenterer kjernevirksomheten i en rettsstat, sier Svendsen.

Kutter for mye

Svendsen beskylder regjeringen for å kutte for mye i domstolsbudsjettene.

– Jeg må nok innrømme at vi burde gjort mer. KrF har prøvd å løfte domstolene i alternative budsjetter og forhandlinger, sier Ropstad fra KrF.

Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett holder til i Tinghuset i Kristiansand sentrum. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ropstad sier de ikke har lyktes godt nok med det og at sorenskriveren har vært tydelig med innspill.

– Dette blir en viktig kamp i revidert budsjett som kommer i mai og i statsbudsjettet for 2018, sier Ropstad.

Ropstad tror likevel ikke sorenskriveren har noe å bekymre seg for. Han tror det vil brukes nok penger for å sikre domstolene.