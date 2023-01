Nabo hørte flere smell: – Trodde det var fyrverkeri

Det opplyser Spesialenheten, som kom til Kristiansand for å etterforske hendelsen lørdag.

– Kripos har gjennomført åstedsundersøkelse og Spesialenheten gjennomfører avhør av tjenestepersoner i politiet. Én tjenesteperson har status som mistenkt i saken. Det arbeides med å kartlegge øvrige vitner til hendelsen, opplyser Spesialenheten.

Videre heter det at etterforskingen så langt har vist at en person ble observert med våpen og at det oppsto en situasjon som medførte at politiet avfyrte skudd.

– Det er gjort beslag av våpen, skriver de.

Fortsatt på sykehus

Personen som ble skutt, er fortsatt til behandling ved sykehus. Han skal ikke være livstruende skadd, men helsetilstanden gjør at han ikke kan avhøres nå.

– Avhør vil gjennomføres så snart det er mulig, ifølge Spesialenheten, som ikke vil gi flere opplysninger om saken i løpet av helga.

En nabo NRK snakket med lørdag forteller at det smalt flere ganger. Vedkommende trodde først det var fyrverkeri, og reagerte derfor ikke.

«Truende situasjon»

Fredag kveld meldte politiet at de hadde avfyrt skudd i forbindelse med et oppdrag i sentrum av Kristiansand.

– Det var i forbindelse med en truende situasjon i Nybyen i Kristiansand at politiet skjøt en person i beinet, skrev politiet i Agder i en pressemelding fredag kveld.

Personen ble kjørt til Sørlandet sykehus og tatt hånd om av helsepersonell.

Gikk med våpen

Operasjonssentralen fikk fredag kveld melding om at en person gikk med våpen i Kristiansand sentrum.

– Da politiet kom i kontakt med personen, oppstod det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, heter det i pressemeldingen.

Det lå flere gjenstander på bakken etter politiet hadde sperret av området, blant annet en pistol.

På bildet foran politibilen ser man flere gjenstander, blant annet en pistol ligge på bakken etter at en mann ble skutt i foten av politiet fredag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ifølge Fædrelandsvennen skal et vitne ha sett at politibilen kjørte på mannen før de skjøt ham.

Nabolaget skal ifølge flere beboere være fredelig, men flere sier det har vært utfordringer med kjøp og salg av narkotika rundt skateparken som ligger like ved.