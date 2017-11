Må utsette tvangsinnleggelse

Kvinnen som er siktet for å ha drept sin tidligere samboer og sin far har anket avgjørelsen om å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Det skriver FVN. Olav Sylte, som er forsvarer sier til avisa at kvinnen ikke vil bli flyttet fra fengselet før anken er behandlet.