Må avlive hester på grunn av fôrkrisen

Slakter Jens Eide i Lillesand får omtrent daglig telefoner fra fortvilte hesteeiere som ikke ser annen utvei enn at de må avlive hestene sine. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Den siste måneden har det vært omtrent daglige henvendelser fra fortvilte hesteeiere som ikke vet hva de skal gjøre, og grunnen er jo den tragiske tørken, sier slakter Jens Eide i Lillesand.

For det er ikke bare bøndene som sliter etter den tørre sommeren. Mangelen på grovfôr til dyr går også hardt ut over dem som driver med hest.

– Når det ikke er mat til dyra som de er glad i så blir det jo vanskelig og krevende, fortsetter Eide.

Aldri opplevd lignende krise

NRK er kjent med at minst to hesteeiere på Sørlandet allerede har valgt å avlive hesten sin på grunn av fôrkrisen, og kjenner til ytterligere tre hesteeiere som har bestemt seg for det samme. En rideskole i Vestfold har måttet legge ned på grunn av fôrmangel, ifølge ReAvisa.

Eide forteller at han aldri har opplevd en lignende krise.



– Det er jo så tragisk, det er så krevende, og bøndene som skal levere de andre dyrene, leverer jo de langt tidligere enn de skal, fordi de ikke er slaktemodne. Men når det ikke er mat nok, så må de slaktes. For hesten er det en annen utfordring, fordi det er et kjæledyr som gjør at det er en venn på en helt annen måte, sier slakteren.

Mangel på grovfôr

En vanlig hest spiser cirka ti kg grovfôr, det vil si tørt høy eller ensilasj-høy fra rundballer, i døgnet, men i sommer har mange leverandører ikke klart å levere det de vanligvis pleier.

Det fikk Linn Elisabeth Eidsaa smertelig erfare i mai, da hennes leverandør plutselig var tom. Hun forteller om en sommer full av bekymring for at hun ikke vil klare å skaffe nok mat til sine 40 hester.

– Jeg har vært i telefonen hver dag hele sommeren for å se om jeg kan få tak i noe som kan brukes, forteller Eidsaa, som er daglig leder på Epona Ryttersenter i Kristiansand.

Linn Elisabeth Eidsaa har hver dag i hele sommer ringt rundt for å prøve å skaffe mat til hestene sine. I løpet av de siste dagene har hun trolig klart å skaffe nok fôr til gjennom vinteren. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Legger ut hestene sine for billisalg

Eidsaa har i løpet av de siste dagene trolig klart å skaffe nok fôr til hestene gjennom vinteren, men den store etterspørselen har ført til at prisene er mangedoblet.

Hun har sett at mange nå legger ut hestene sine for billigsalg, og hun har forståelse for dem som må ta den tunge avgjørelsen med å avlive hestene.

– Alle vil jo helst at dyrene skal få leve, men hvis man ikke får tak i mat er det jo et bedre valg enn å la de sulte.