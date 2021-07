Lynet slo ned hos Julie (82): – Jeg følte at veggene skulle dette ned

– Jeg var sjokkert i kroppen, men ikke i hodet etter hendelsen fastslår Julie Christensen.

Mandag ettermiddag satt hun hjemme i eneboligen i Eydehavn i Arendal og strikket i en stol stua.

Ute var uværet over Sør-Norge i full gang.

82-åringen hadde akkurat bestemt seg for å dra ut alle kontaktene, men det rakk hun aldri.

Plutselig kom det et kraftig smell. Også ett til rett etterpå.

– Det kom et sterkt lufttrykk. Da skjønte jeg at lynet hadde slått ned. Jeg følte at veggene skulle dette ned.

Slik ser det ut i loftstua til Julie Christensen etter lynnedslaget. Nå venter hun på besøk fra takstmannen. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut i loftstua til Julie Christensen etter lynnedslaget. Nå venter hun på besøk fra takstmannen.

Torden og styrtregn preget store deler av Sør-Norge mandag kveld og natt. Det ble registrert over 24.000 lynobservasjoner. 4000 husstander i Agder mistet strømmen.

De fleste slapp imidlertid billigere unna enn Julie Christensen.

For hos henne slo lynet ned gjennom taket.

Da hun gikk opp trappa kunne hun knapt se inn i rommet på grunn av røyken. Det luktet også svidd.

24 000 lynobservasjoner ble gjort over Sør-Norge i løpet av mandagen. Foto: Skjermdump lyn.met.no

Fikk hjelp av naboen

– Heldigvis kom naboen inn døra to minutter etter hendelsen. Han var også rask med å tette taket. Det kom jo et tropisk regnvær rett etterpå.

De fikk ringt brannvesenet. Heldigvis utviklet det seg ikke til noen brann.

Loftstua i andre etasje har et hull på 40 x 40 centimeter. Dagen derpå bærer rommet fortsatt preg av kreftene som har vært i sving.

– Det var så voldsomt. Jeg hadde aldri trodd at det kunne være en slik kraft i lynet.

Ett av de mange lynene slo ned ved Tvedestrand mandag kveld. Foto: Hans Høegh

Kattene ble stressa

Tirsdag har både snekkere og elektrikere vært på besøk. I morgen kommer takstmannen.

Både tv-en, støvsugeren, stereoanlegget og luftanlegget er ødelagt.

Men 82-åringen verken var eller er engstelig etter hendelsen.

Hun er takknemlig for at hun fortsatt er frisk og rask.

– Det er jo ingen katastrofe så lenge menneskeliv ikke er gått tapt. Huset er tross alt en død ting.

Samme kveld sovnet hun lett uten å høre tordenværet ute. Kattene derimot var det verre med.

– De var stressa. De ville bare ligge på brystet mitt og ikke på teppet slik de pleier.

Hvor mye det vil koste å reparere skadene etter lynnedslaget er fortsatt uvisst. Huset til Julie Christensen ble bygget for 20 år siden. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Trekk ut støpslene

Lars Petter Johansen er elingeniør og brannetterforsker. Han forteller at hus og hytter som har luftledning inn til boligen er mest utsatt for lynnedslag.

– De som har bakkekabel er ikke like utsatt, sier Johansen.

Han sier det er en stor fordel å trekke ut støpsel på elektronisk utstyr som TV, stereoanlegg og datamaskiner i tordenvær. Dette fordi disse er ekstra ømfintlige for høye spenninger.

– Å ha overspenningsvern er lurt. Det er en enhet som sitter i sikringsskapet og beskytter strømnettet mot plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved tordenvær.

Det er fortsatt fare for lyn og torden i store deler av Sør-Norge.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for styrtregn og mye lyn for store deler av Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Regnet styrtet ned over Markensgate i Kristiansand mandag kveld. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Gode råd ved lyn og torden:

Søk ly innendørs hvis mulig.

Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.

Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.

Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.

Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.

Unngå å oppholde deg i småbåt.

Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.

Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.

Hold deg unna høye enslige trær.

Unngå bruk av paraply i åpent landskap utendørs.

Kilde: Norsk brannvernforening