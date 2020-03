Luftambulanse advarer mot karantene på hytta: – Ikke forvent å bli henta

– Da kan man ikke forvente å bli hentet med luftambulanse. Det skal veldig mye til for at vi henter en potensielt smittsom pasient, sier medisinsk leder Lars Jacobsen.

Flere drar til fjells for å sitte i karantene. I hyttekommunen Bykle i Setesdalen har flere personer som skal sitte i koronakarantene blitt observert i skiløypa og på bygdas utesteder.

Pressekonferanse med statsministeren og helsedirektøren Du trenger javascript for å se video.

Nå advarer luftambulansen folk mot å dra til fjells hvis de er i koronakarantene.

– Med mindre det er spesielle medisinske årsaker til det, vil de ikke bli hentet, sier Jacobsen.

Årsaken er det vil ta lang tid å desinfisere et helikopter.

– Å frakte en pasient med kjent smitte vil føre til at det tar lang tid før helikopteret er oppe i lufta igjen.

Jacobsen er også bekymret for at det vil føre til at ansatte i luftambulansen må settes i karantene.

– Vi har begrenset med personell fra før av. Hvis flere må i karantene, kan det hende at helikoptrene blir stående på bakken.

Han oppfordrer personer i koronakarantene til å legge en god plan dersom man likevel drar til fjells.

– Ha en plan som sikrer at man får hjelp dersom man blir syk.

BLI HJEMME: Fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus råder folk til å bli hjemme om de kan. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Få siste nytt om koronaviruset: Meld deg på nyhetsbrevet

Torsdag ble skoler og barnehager over hele landet stengt. Arrangement er avlyst, frisører og hudpleiere må stenge dørene og helsepersonell nektes å reise utenlands.

Hittil er 621 personer i Norge bekreftet smittet av koronaviruset.

– Ikke dra til hytte uten bilvei

Å dra på hytta kan være en god løsning mens man er i karantene, ettersom man kommer seg lenger unna folk, sier fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus.

Samtidig er hun opptatt av at luftambulansen skal slippe å få en unødvendig belastning i denne perioden.

– En del personer har dratt til hytter uten bilvei. En liten prosentdel av disse kan plutselig bli dramatisk syke, og da får ikke luftambulansen hentet dem. Da må de hentes ut med vanlig ambulanse, sier Hernes.