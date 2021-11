Fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus Kristiansand svarer følgende på hvorfor de ikke har fulgt anbefalingen fra Ekspertpanelet i Line Duus sin sak:

– Vurdering i Ekspertpanelet tillegges stor vekt i vårt arbeid, og det samstemmes også ofte med kolleger ved andre helseforetak i regionen. I den aktuelle saken var ikke resultatene Ekspertpanelet viste til fagfellevurdert. Dette er påfallende, da fagfellevurdering er sentralt for å kunne vektlegge kvaliteten på forskningsdata i behandlingen av pasienter.

I hvilken grad er økonomi en del av disse avgjørelsene hvor dere faller ned på nei til å tilby dette fra det offentlige?

– Sørlandet sykehus gjør alltid individuelle vurderinger basert på hver enkelt pasient, hvor vi benytter prioriteringskriteriene som er definert i Meld. St. 38 (2020–2021). Disse er nytte, ressurs og alvorlighet.

Hva tenker dere om følgende kritikk fra Kristina Lindemann, overlege ved OUS og leder av kompetansetjenesten for gynekologisk kreft:

Sitat: «Det er ikke akseptabelt at vi får en forskjellsbehandling basert på hvordan «Off limit»- behandling håndteres på enkelte sykehus eller enkelte helseforetak. Hos pasienter med livmorhalskreft har det nå ført til ulike pasienthistorier hvor behandling gis i et helseforetak og ikke i et annet».

Tenker dere at dette er akseptabelt?

– To pasienthistorier vil sjeldent være helt like. Det kan derfor være ulike kliniske faktorer og tidligere behandlinger samt resultater fra undergrupper i studier som gjør at to pasienter med tilsynelatende lik sykdom vil kunne få ulik behandlingsanbefaling. For å unngå slik skjevhet gjennomføres vurderinger i nye metoder for den enkelte sykdom og behandling.