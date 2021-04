– Kvinnen som er funnet er ikke registrert med DNA i det norske savnetregisteret, sier etterforskningsleder Steffen Wam Schneider i Agder politidistrikt.

Politiet i Agder gikk i forrige uke ut med et bilde av en bukse som ble funnet ved levningene av en kvinne i Tvedestrand.

Buksa er av det sveitsiske merket Tally Weijl. Den selges ikke i norske butikker.

Ved denne holmen utenfor Tvedestrand ble levninger og en bukse funnet av en turgåer i påska. Foto: Jon Gelius / NRK

Kan være tysk kvinne

NRK fikk før helga tips om en ung kvinne som brått forsvant fra øya Sylt, helt nord i Tyskland.

22 år gamle Ksenja Bajkalov hadde hatt sin første arbeidsdag på et luksushotell i byen List.

2. oktober i fjor ble hun meldt savnet, og siden har ingen sett henne.

NRK tok kontakt med tysk politi, som umiddelbart sjekket saken opp mot likfunnet på Sørlandet.

– Vi har jobbet med denne saken siden hun forsvant. Mange har vært involvert, sier kriminaletterforsker Judith Franzke.

Saken har fått stor oppmerksomhet i tyske medier. Men var ikke kjent for politiet i Agder før NRK tok kontakt.

Nyheten om at 22-åringen forsvant fra et luksushotell i Tyskland ble omtalt i den tyske avisen Bild. Foto: Skjermdump fra den tyske avisen Bild

Buksestørrelse

Alder, høyde og kroppsstørrelse på likfunnet stemmer med savnede Bajkalov.

Politiet i Norge bekrefter at levningene som er funnet tilhører en kvinne i 20-årene. Hun skal ha vært rundt 170 cm høy.

Den savnede 22 år gamle kvinnen i Tyskland beskrives som 173 cm høy, med kort lyst hår.

Kvinnen er etterlyst i både Tyskland og Danmark. Foto: Etterlysning

Politiet har ingen bilder av Ksenja Bajkalov fra dagen hun forsvant. Derfor er det vanskelig å vite hvordan hun var kledd.

Buksa som er funnet i Tvedestrand har størrelse 43. NRK har snakket med familien til den savnede kvinnen. Det var denne størrelsen hun brukte.

Det eneste sporet etter Bajkalov er en jakke som ble funnet på fergeterminalen i den tyske byen.

Både politiet og familien mistenker at hun gikk på fergen fra List til Danmark. Men ingen vet hva som har skjedd.

Kartet viser hvordan havstrømmene beveger seg i Skagerrak. Mye av vannet i Nordsjøen går innom Skagerrak før det igjen kommer nedover norskekysten. Foto: Havforskningsinstituttet

Hva gjøres videre?

Kripos har nå delt DNA-profilen med andre europeiske land, i håp om at levningene tilhører noen som er meldt savnet i utlandet.

Etterforskningsleder Steffen Wam Schneider vil likevel ikke utelukke at levningene stammer fra en norsk kvinne.

– Det er ikke gitt at alle personer som er meldt savnet, også er registrert med DNA. Eller at personer som rent faktisk er savnet i Norge, er registrert savnet hos politiet, sier han.

I Tyskland sitter etterforsker Judith Franzke og hennes kollegaer klare med DNA-et til savnede Ksenja Bajkalov.

– Vi jobber med saken. Det er viktig at vi får pålitelig informasjon, avslutter hun.