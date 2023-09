– Jeg ble i dårlig humør og viste tegn til depresjon. Ting begynte bare å gå mer og mer vest da jeg begynte på skolen, sier Leander August Larsen Berg.

Gutten som snart fyller 11 år bor i dag i Grimstad, men startet i 1. klasse på en skole på Østlandet.

På skolen kjedet han seg, og til slutt klarte han ikke å gå på skolen lenger.

Leanders mamma, Kikki Berg, sier de første årene på skolen var krevende.

– Han gikk fra å være en glad gutt til å bli sint og frustrert nesten hele tiden. Lyset i øynene hans slukket etter bare noen måneder på skolen, sier Berg.

Tok sønnen ut av skolen

Sønnen gruet seg til skolen hver eneste dag.

Uka før Norge stengte ned i mars 2020, valgte foreldrene å ta han ut av skolen fordi han mistrivdes.

De ville heller undervise andreklassingen hjemme. Det gjorde de fram til juni samme år.

Samme høst skiftet han skole og fikk der lov til å gå rett til 4. trinn.

NRK forklarer Hva er evnerike barn? Bla videre 1. Dette kjennetegner evnerike barn Evnerike barn og unge har høyere akademisk potensial enn elever på samme alder. Disse elevene kan ha evner i ett eller flere fag, eller ha kunstneriske evner. De forstår begreper raskere, ser sammenhenger lettere og er mer nysgjerrige enn jevnaldrende. Kilde: Store Norske Leksikon 2. Usikker på omfanget Det er ingen norske studier som sier noe om omfanget av evnerike barn i Norge. Man anslår at mellom 2–5 prosent av barn og unge er evnerike og helt opp til 15 prosent av barn i norske skoler har stort læringspotensial. 3. Tilpasset opplæring Gjeldende regelverk gir ingen individuelle rettigheter til elever med stort læringspotensial. Regelverket gir imidlertid flere plikter og muligheter for skolen til å tilrettelegge. Elever kan for eksempel begynne tidligere på barneskolen, eller hoppe over trinn. Dette krever enkeltvedtak Kilde: Utdanningsdirektoratet Forrige kort Neste kort

Berg sitter i styret i foreningen Lykkelige barn som jobber for evnerike barns rettigheter og forteller at det de har opplevd slett ikke er unikt.

Foreningen har cirka 500 medlemmer.

Man anslår at mellom 2–5 prosent er evnerike og helt opp til 15 prosent av barn i norske skoler har stort læringspotensial, ifølge en forskningsrapport.

Foreldrene valgte å få tatt en privat WISC-test da sønnen var seks år. Denne viste at han hadde et generelt evne – og kunnskapsnivå tilsvarende en fjerdeklassing.

Pappa Erlend Larsen og mamma Kikki Berg har brukt mye tid de siste årene på å gi sønnen en god skolehverdag. Det har vært en tøff kamp. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Vil endre opplæringsloven

Leander har en IQ på cirka 130. Gjennomsnittlig IQ for et barn på 10 år er 100.

Moren forteller at sønnen kunne hele alfabetet da han var to år og leste da han var fire.

– «Jeg har streptokokker i halsen», fortalte han helsesykepleier da han var to år, beskriver moren.

Leander August skulle ha startet på 6. trinn i høst, men fikk lov til å hoppe over enda ett trinn og startet derfor i 8. klasse på Grimstad ungdomsskole.

Nå storkoser han seg med klassekamerater som er to og nesten tre år eldre.

– Å gå i 8. trinn er bare bra. Fagene er vanskeligere og så trives jeg godt sosialt, sier Leander August.

Han jobber nå for å endre opplæringsloven. Der står det at regelverket ikke gir individuelle rettigheter til elever med stort læringspotensial.

Regelverket gir imidlertidig flere plikter og muligheter for skolen til å tilrettelegge.

Mange gir opp

10-åringen mener at den norske skolen ikke er tilpasset barn som han selv.

– Evnerike barns posisjon i skolen er ikke så bra. Mange tenker at de bare kan ting og lærer raskt.

Moren legger til:

– Men for de barna det gjelder så oppleves det som så frustrerende at mange gir opp. I tillegg til at lysten til å lære gradvis forsvinner, utvikler mange skolevegring.

Under Arendalsuka jobbet Leander som barnejournalist for Childpress. Da møtte han flere politikere, blant annet Høyre-leder Erna Solberg, for å spre budskapet sitt.

Han fortalte politikerne hvordan spesielt evnerike barn har det i skolen og at det finnes altfor lite kunnskap om dette.

Under Arendalsuka fikk Leander August intervjue flere politikere om deres tanker om evnerike barn i skolen. Her med Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Anita Arnesen Solberg

Aldri hatt så mange venner

Etter at Leander fikk hoppe over et klassetrinn høsten 2020 begynte det å gå bedre.

I høst fikk han altså tillatelse til å forsere hele to trinn.

Mamma Kikki Berg sier oppstarten på ungdomsskolen har gått veldig bra.

– Han har blitt tatt utrolig godt imot i klassen og har aldri hatt så mange venner noen gang. Han har det gøy og får snakke om ting han interesserer seg for.

Samtidig innser hun at de nok vil møte på utfordringer framover. Sønnen vil alltid være to år yngre enn klassekompisene sine.

– Vi har snakket mye med han om at han alltid vil være yngre og hvilke utfordringer det vil gi, men vi mener fordelene veier opp ulempene, sier Berg.

Leander August spiller en del dataspill med venner på fritida. Han spiller også trombone i skolekorpset. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Vil møte kunnskapsministeren

Leander August skal nå sammen med fylkesordfører i Agder Arne Thomassen (H) sende en e-post til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og be om et møte.

Håpet er at hun vil ta initiativ til å endre opplæringsloven.

– Å møte henne er flott for da kan jeg få sagt det til den som har ansvar. De som sitter i regjeringen nå kan ta hånd om det, sier 10-åringen.

Fylkesordføreren har blitt berørt av å høre historien hans.

– Jeg håper vi kan få løftet den opp slik at det blir mer oppmerksomhet rundt det, sier Thomassen.

Kunnskapsministeren sier i en e-post til NRK at hun er helt enig med Leander August at skolen må tilpasses alle elever, også de med stort læringspotensial.

– Disse elevene er like forskjellige som andre barn og unge. Derfor er det viktig for oss å gi skoleeiere og skolene stort handlingsrom til å tilrettelegge opplæringen, sier Brenna.

Hun svarer ikke konkret på NRK sitt spørsmål om hva hun kan si til Leander August om mulighetene til å bedre evnerike barns rettigheter.