Vanndråper som svever fritt i atmosfæren, og som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene og i lufta omkring er under null grader, kalles underkjølte.

Vanndråper med temperatur ned til cirka minus 40 grader kan forekomme i atmosfæren.

Når slike dråper treffer jordoverflaten, vil de fryse til is (under forutsetning av at underlaget har en temperatur under 0 grader).

Dette kan føre til glatte veier og rullebaner på flyplasser.

Underkjølte dråper som fryser til is kan feste seg til trær og antenner som kan knekke under vekten av isen. Denne prosessen kan også gi store skader på kraftledningsnettet.

Hvis regndråpene har en temperatur like over frysepunktet og de faller på et underlag med temperatur under null grader, vil det også kunne dannes et islag ved at vannet på bakken fryser. Dette er som oftest en kortvarig tilstand, fordi temperaturen i lufta fører til smelting av isen.

Skal vanndråpene fryse, må det finnes frysekjerner inne i dråpene. Underkjølte vanndråper vil også fryse momentant hvis de kommer i berøring med faste legemer og skaper problemer for fly, skip, telemaster og lignende.

Kilde: Meteorologisk institutt