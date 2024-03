Søndag kveld falt to personer i sjøen fra et platå ved Brufjellhålene, som er et populært turmål i Flekkefjord i Agder.

Én kvinne i 20-årene ble hentet opp fra sjøen og flydd til sykehus med redningshelikopter.

Det letes fortsatt etter en savnet mann.

Innsatsleder i Agder politidistrikt Joakim Jaabæk sier til NRK at forholdene blir mer krevende nå som kvelden er her.

– Det er åpent hav rett ut. Nå begynner mørket å falle på så det gjør jo søksforholdene litt vanskeligere.

Begge skal være utenlandske statsborgere i 20-årene som var bosatt i Norge.

Jaabæk opplyser om at de fortsatt søker med full styrke med tilgjengelig mannskap.

– Vi har flere redningsskøyter, brannbåt og vi har søkt med dykkere fra Arendal og Mandal og vi søker med droner.

Politiet har kontakt med de pårørende.

Innsatsleder i Agder politidistrikt Joakim Jaabæk. Foto: Lars Eie / NRK

Krevende terreng

Brufjellhålane er et populært turmål langs kysten på grensen mellom Agder og Rogaland.

Det er svært bratte fjellformasjoner og terrenget er til dels krevende i området.

– Det er bratte fjell og mye sjø, og et vanskelig sted å komme ned til. Du må klatre ned nærmest en fjellvegg med stigtrinn, tau og vaiere. Så det er vanskelig terreng og krevende leteforhold, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt Øyvind Hægeland til NRK.

Alle nødetater rykket ut til Brufjellhålane etter melding om en person i sjøen. Foto: Daniel Tønnessen / Avisen Agder

Ber folk om å holde seg unna

Søket fortsetter etter den andre personen med redningsskøyter, brannbåt, helikopter, drone, og dykkere.

– Vi er sikre på at vi leter etter en person til, sier Hægeland.

Han kan ikke si noe om foranledningen til at de havnet i vannet, annet enn at de har falt.

– Vi er i kontakt med andre familiemedlemmer som de var sammen med. De blir avhørt nå, og blir fulgt opp av helsepersonell, sier operasjonsleder.

Politiet ber folk i området om å holde seg unna.

– Vi ber skuelystne om å ikke komme inn i området slik at redningsmannskapene kan få så gode leteforhold som mulig.

Nødetatene er på plass og en person fløyet til sykehus etter å ha blitt hentet opp fra sjøen utenfor Flekkefjord i Agder. Foto: Svein Løvland / Avisen Agder/NTB

Uklart hendelsesforløp

Ved 18-tiden rykket alle nødetater, ambulanse, politi og brannvesen ut på melding om at en person var blitt observert flytende i sjøen i området.

En kvinne ble senere funnet og flydd til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Helsetilstanden er ikke avklart, sier Øyvind Hægeland i politiet.

Politiet har blant annet søkt med drone etter en mann som skal ha falt i sjøen ved Brufjellhålane i Flekkefjord. Foto: Lars Eie / NRK

Politiet vet enda ikke hvordan personene skal ha havnet i vannet.

– Vi fikk melding fra en som var ved Brufjellhålane som så et menneske som fløyt i vannet.

– Hva foregår nå?

– Nå har vi store redningsressurser i sving. To redningsskøyter og brannbåt med dykkere. Helikopter kommer både fra Hovedredningssentralen på Sola og fra Rygge. I tillegg til luftambulanse og frivillige redningsressurser som er på land.

Første melding kom inn til politiet klokka 17.59.

En person er hentet opp av vannet ved turområdet Brufjellhålane i Flekkefjord. Personen er flydd til sykehus.

Rettelse: Etter opplysninger fra politiet skrev NRK at det var et barn som ble funnet i vannet. Politiet har nå fått personalia og det skal dreie seg om to personer i 20-årene.