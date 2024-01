– Dette var en veldig god håndballkamp.

Det sier Vipers-trener Tomas Hlavaty etter 37-32-seieren over Esbjerg i mesterligaen søndag kveld.

Det har vært mye fokus på de økonomiske problemene for Vipers Kristiansand den siste tiden. Klubben trenger 6 millioner kroner for å opprettholde likviditeten ut sesongen. Hvis de ikke klarer det, er klubben truet av konkurs.

I kampen mot Esbjerg søndag ettermiddag viste Katrine Lunde og resten av Vipers-spillerne ingen antydning til at den økonomiske situasjonen har preget dem.

– Disse jentene er profesjonelle. Vi er sammen om dette, og vi vet at klubben jobber på spreng for å løse situasjonen. Vårt bidrag er å spille den beste håndballen vi kan, sier Hlavaty.

Vipers-trener Tomas Hlavaty kunne juble for to poeng i Danmark. Foto: NTB

– Noen ting er utfordrende, men vi jobber så godt vi kan. Det føler jeg vi viser i dag, sier Katrine Lunde.

Satt hjemme i sofaen og gråt

– Jeg er så sykt stolt av de jentene. Det er enormt det de klarer å prestere, sier daglig leder Benedicte Løyland.

Tidligere i uka ringte spillerne rundt for å skaffe penger til den kriserammede klubben. Søndag spilte de Esbjerg ut av hallen.

– De viser at de brenner for klubben. Jeg satt hjemme og gråt i sofaen, sier Løyland.

– Vi står sammen, og har utfordringer både på og utenfor banen. Det har vært en krevende uke, men i dag er jeg superhappy, sier Lunde.

Katrine Lunde spilte en god kamp, med en redningsprosent tett på 40 prosent. Foto: NTB

Den daglige lederen vil bruke søndagens prestasjon i arbeidet med å skaffe midler til den konkurstruede klubben.

– Dette produktet bør folk være stolt av, sier Løyland.

– Jeg håper flere ser hvilket produkt Vipers er, både for sporten og for Kristiansand som by. Vi har merket at mange vil hjelpe, og det setter vi stor pris på, supplerer Lunde.

Sesongbeste i mesterligaen

Klubben, som har vunnet mesterligaen tre år på rad, viste sesongbeste, og vant hele 37–32 i Blue Water Dokken i Esbjerg. Det danske laget hadde ikke tapt, verken i mesterligaen eller i hjemlig serie, siden september.

Flere Vipers-supportere hadde tatt turen til Esbjerg. Foto: NTB

– Det er vanskelig å si om det er sesongbeste. Jeg liker ikke å vurdere kamper bare ut fra resultat. Men i denne kampen leverte vi veldig god håndball, sier treneren.

– Jeg synes Esbjerg er det beste laget i gruppa. Jeg regnet med det skulle bli tøft. Vi har lagt ned mye arbeid i forberedelsene, sier Lunde.

– Det var en veldig god kamp. Om det er sesongbeste er vanskelig å si, legger målvakten til.

Katrine Lunde står som regel frem når det trengs som mest. Så også i dag. En redningsprosent rundt 40 prosent bidro sterkt til seieren.

– Det er utrolig gøy at vi klare å vinne på den måten vi gjør i dag, sier Lunde.

Anna Vjakhireva viste seg nok en gang viktig for Vipers Kristiansand. Foto: NTB

Jana Knedlikova og Anna Vjakhireva ble mestscorende for Vipers, med henholdsvis 11 og 7 mål hver.

Både Henny Reistad og Nora Mørk spiller for Esbjerg. Reistad traff på seks av ni skudd, mens Mørk traff på syv av 14 skudd.

Tilbake på fjerdeplass

Med seieren er Vipers igjen oppe på en fjerdeplass i gruppa, med 11 poeng. Metz og Esbjerg topper gruppa med 18 poeng hver, og er tilnærmet sikret de to direkteplassen til kvartfinale i mesterligaen. Ikast har tredjeplassen, med 15 poeng. Bak Vipers ligger Krim, med samme poeng som Vipers. FTC innehar den siste plassen som gir playoff til kvartfinale, med 8 poeng. Rapid Bucuresti har 7 poeng, mens MKS Lubin ligger sist med 0 poeng.