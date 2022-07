Krever å få elsparkesyklene tilbake på gaten

Rett før turistene veltet inn i sommerbyen, fjernet kommunen elsparkesykler som skulle gi store inntekter.

800 av selskapets 1000 elsparkesykler i byen ble plukket bort fra gatene.

Ryde Technology mener at Kristiansand kommune har tolket loven feil.

Derfor har Ryde nå gått til retten med krav om å få fortsette med utleie.

Elsparkesyklene som ble fjernet fra gatene i Kristiansand. Ryde mener at den lokale forskriften ikke er gyldig, og valgte derfor å se bort fra et pålegg om å fjerne sparkesyklene sine innen 15. juni. Foto: Han Erik Weiby / NRK

Mulig krav om erstatning

En rekke kommuner har laget egne forskrifter for utleie av elsparkesykler.

Dette gjøres for å ha kontroll med hvor mange elsparkesykler som skal få stå gatelangs.

Den lokale forskriften ble laget ut fra loven om utleie, som kom sommeren 2021.

Kristiansand kommune lyste ut et anbud for elsparkesykler med kontrakt på to år av gangen.

Ryde var allerede en aktør i byen og søkte ikke om lov til å drive videre, siden selskapet mener at kommunens forskrift ikke er gyldig.

– Vi har ikke et problem med at Kristiansand kommune utlyser en konkurranse. Vår kritikk retter seg mot at den ikke stemmer overs med reglene i forskriftene, sier Rydes advokat Joar Heide.

Kommunen mener Ryde ikke lenger har tillatelse til å drive med utleie i Kristiansand.

To andre selskaper fikk tillatelse til utleie av totalt 1000 elsparkesykler i Kristiansand.

Ryde valgte etterpå å betale et gebyr på 250.000 kroner for å få hente ut de beslaglagte sparkesyklene, skrev Fædrelandsvennen nylig.

Espen Rønneberg (til venstre) i Ryde Technology med sine advokater Anne Christine Wettre og Joar Heide i rettssaken mot Kristiansand kommune. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Taper penger

Ryde har varslet at det kan bli aktuelt å kreve erstatning for tapte inntekter denne sommeren.

Det vil i så fall skje senere i en rettssak om selve forskriften.

I Agder tingrett denne uken, ba selskapet om rett til å drive utleie videre fram til en endelig avklaring.

– Vi kaller det en juridisk bastard, ettersom de har sammenblandet ulike regelsett som ikke er lovlig, sier advokat Heide på vegne av Ryde.

– Vi mener at kommunen har brukt rett hjemmel og gjort de vurderingene som skal gjøres, og at forskriften er gyldig, sier kommunens advokat Alf Amund Gulsvik til NRK.

Flere kommuner følger med

Ryde er bekymret for at denne saken kan danne grunnlag for hvordan kommunene ellers i landet vil styre utleie av elsparkesykler på en strengere måte enn de ønsker.

– Vi vet at andre kommuner følger med på dette, siden det er et nytt område.

Det sier Jan Erik Lindjord, som er leder for areal- og transportenheten i Kristiansand kommune.

Kommunens advokat, tolker dette ganske likt allerede:

– Vi mener forskriften er lik som i andre kommuner, sier advokat Gulsvik.

Agder tingrett behandlet saken tirsdag og onsdag. Det er ventet en avgjørelse om en såkalt midlertidig forføyning i løpet av en til to uker.