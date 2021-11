Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kuldegrader i sør har skapt nye utfordringer for folk som skal ut og hente koronatester til hjemmebruk.

For det er slett ikke alle som har fått med seg at slike tester ikke tåler for lav temperatur.

– Det var nytt for meg, sier Bente Bredal etter å ha hentet selvtester i resepsjonen hos Kristiansand kommune.

De plutselige minusgradene var grunnen til at kommunen denne uka gikk ut med informasjon til innbyggerne om at selvtester ikke tåler kuldegrader.

Kommuneoverlege i Kristiansand Styrk Fjærtoft Vik, sier grunnen er at testene inneholder væske.

– Hvis væsken fryser og krystalliserer seg, er det ingen produsent som våger å garantere at testene virker når de tines opp, sier han.

Selvtestene inneholder væske som kan fryse om den utsettes for kulde. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Ikke under to grader

Saksbehandler i Kristiansand kommune Sandra Malm, viser fram pakningen selvtestene ligger i.

– Det står at testene ikke tåler temperaturer under to grader, sier hun.

Malm forteller at de nå har satt opp plakater for å informere innbyggerne om dette.

Hun synes det er dumt om folk kommer hjem og testene er ødelagt.

I resepsjonen til Kristiansand kommune er det satt opp flere plakater med informasjon. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Farmasøyt ved Apotek 1 Maren Hoff, opplyser om at testene de selger heller ikke tåler temperaturer under to grader.

– Dersom de blir utsatt for minusgrader over tid, vil dette kunne påvirke testresultatet, sier hun.

Hoff er usikker på om folk flest er klar over dette, og ber derfor alle som kjøper tester om å lese pakningsvedlegget nøye.

Farmasøyt ved Apotek 1 Maren Hoff. Foto: Apotek 1

– Ta med noe som beskytter

De som skal hente selvtester i resepsjonen til Kristiansand kommune bes nå om å ta med noe som beskytter mot kulda.

– Henter du tester når det er bikkjekaldt ute, er det lurt å pakke dem inn til du kommer innendørs, sier kommuneoverlege Vik.

Bente Bredal hadde tilfeldigvis en ulljakke i veska, som hun kunne pakke testene inn i.

Men den nye informasjonen hun har fått, har satt tankene i sving.

– Jeg blir jo litt usikker på om testen vil fungere når jeg kommer hjem, men det er jo ikke så kaldt ute nå, sier hun.

Bente Bredal visste ikke at selvtestene ikke tåler for lav temperatur. Foto: Kristine Sandnes / NRK