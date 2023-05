Nye kameraer er akkurat installert på gårdeier Dag Wiraks gamle trehus i sentrum av Grimstad sentrum.

En by som består av smale gater og trehus fra 1700- og 1800-tallet som ligger tett i tett.

Grimstad går nå utradisjonelt til verks for å sikre seg mot brann.

For huseierne i sørlandsbyen slipper å betale eiendomsskatt, dersom de brannsikrer eiendommene sine med alarmvarsling direkte til brannvesenet.

– For min del har det vært et enkelt valg, i forhold til den sikkerheten som etableres. Hvis en brann starter her, så er 110 raskt ute, forteller Wirak.

Dag Wirak eier tre gamle trehus i Grimstad sentrum. For han var det et enkelt valg å sette opp kameraer for bedre brannsikkerhet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vil forhindre bybrann

Varabrannsjef i Grimstad brann og redning Eirik Evensen mener dette er viktig å få på plass, for å unngå ødeleggende bybranner.

– Det er utvilsomt et viktig tiltak for å få mest mulig varsling på plass, så vi kan komme til når brannen er liten. Da har vi i større grad av mulighet til å gjøre noe med det.

I februar oppstod det en bybrann i Kragerø sentrum, hvor tre bygg ble totalskadet.

To av dem var verneverdige hus fra 1800-tallet som gikk tapt og måtte rives.

Kragerøbrannen fikk politikerne i Grimstad til å tenke nytt, og ønsker nå å forhindre en slik brann med deres nye tiltak.

Varabrannsjef i Grimstad sier kommunen har gjort et viktig tiltak for brannsikkerheten i byen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Flere vil gjøre det samme

Ved å fjerne eiendomsskatten i Grimstad, håper de på at flere vil sikre sine trehus.

– Vi vet at ved å installere ekstra brannvernstiltak, vil det koste noe for gårdeierne. Da var det fint å se på muligheter for å redusere andre kostnader, sier Grimstads ordfører, Beate Skretting (H).

Risør og flere andre kommuner vurderer nå å gjøre det samme.