Køkaos gir milliontap

Det finnes tall på hvor mye det koster samfunnet at folk bruker mer tid i trafikken. Transportøkonomisk Institutt legger til grunn at om lag 15 000 biler sto i kø, men tapet varierer fra bil til bil.

Fire-fem millioner

– Kostnadene er høyere når det skjer uventede hendelser som gjør at man bruker mer tid enn vanlig i trafikken, sier Askill Harkjerr Halse, forsker ved transportøkonomisk institutt.

Hvis hver person i gjennomsnitt bruker én time i kø, kan det komme kostnader opp i fire-fem millioner til sammen, sier Askill Harkjerr Halse, forsker ved transportøkonomisk institutt. Foto: Pressebilde

Han sier at hvis hver bil i gjennomsnitt brukte én time i kø torsdag morgen, kan kostnadene komme opp i fire-fem millioner kroner totalt. Tapet avhenger også av faktorer som om bilen brukes av en privatperson eller i jobbsammenheng.

Kaos torsdag morgen

Busspassasjerer valgte å ta beina fatt og gikk til sentrum, under trafikkaoset i Kristiansand torsdag morgen. Mange bilister måtte vente i flere timer. Lenge var køen på E39 inn mot Kristiansand helt stillestående.

Husker du? Brukte to timer på fem kilometer

– Jeg har brukt to timer fra Slettheia, det pleier å ta fem minutter, sier Hanne Holte, som måtte melde ifra om at hun kom for seint på jobb.

Hanne Holte brukte torsdag morgen to timer på en strekning som pleier å ta fem minutter. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Trenger ringvei

Frp-politiker Gisle Meinger Saudland mender dette viser at en ringvei rundt Kristiansand bør prioriteres.

– Dette viser at en ringvei er sårt tiltrengt. At en europavei som går gjennom Kristiansand sentrum er stengt i timevis er uholdbart, sier leder av samferdselsutvalget i Vest-Agder, Gisle Meininger Saudland fra Frp.

Gisle Meininger Saudland fikk stillingen i samferdselsutvalget i 2015. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Nå håper han at flere politikere er enige med han i at dette må høyt på prioriteringslista.

– Beredskapsmessig er det ikke bra at trafikken går gjennom sentrum, derfor må ringveien bygges slik at man har en omkjøringsvei, fortsetter han.

Saudland ønsker på denne måten å unngå at byen og sykehuset ikke får kontakt med omverdenen hvis det skulle bli lange køer på veiene igjen.