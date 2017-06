– Jeg har brukt to timer fra Slettheia, det pleier å ta fem minutter, sier Hanne Holte, som måtte melde i fra om at hun kom for seint på jobb idag.

Hanne Holte brukte mer enn to timer på vei til jobb idag. Vanligvis tar det fem minutter. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

På grunn av en teknisk feil i Baneheitunnelen og Oddernestunnelen sto trafikken nærmest stille på E39 inn mot Kristiansand. Statens Vegvesen meldte da om at de regnet med at feilen ville bli fikset snart. Slik gikk det ikke.

Rundt halv åtte i dag ble det meldt om lange køer inn mot Kristiansand sentrum.

40 minutter senere forteller en tipser til NRK at køen strakk seg helt til Songdalen, altså ca en mil fra sentrum.

Busspassasjerer tok beina fatt

Det var ikke bare billister som ble rammet av kø, mange busspassajerer valgte å ta beina fatt da de forsto at det gikk fortere.

Svindland er en av mange busspassasjerer som valgte å ta beina fatt. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Jeg tar buss som vanlig hver eneste dag, og idag skulle jeg vært hos legen klokka ni. Jeg skjønte at jeg ikke kom til å rekke det, sier Georg Andreas Svindland som valgte å gå av bussen ved Hannevika, ca 3,5 km fra sentrum.

På tross av at han gikk glipp av legetimen, har han forståelse for at slike ting skjer.

– Vi må vel kanskje regne med litt sånn av og til, jeg tenker på de stakkarne som bor i Oslo og omegn, de sliter hver dag, avslutter han, før han går videre mot sentrum.

Tidenes køkaos Du trenger javascript for å se video.

Trafikken flyter normalt

Rett før halv ni får Statens Vegvesen åpnet ett kjørefelt i Baneheitunnelen og Oddernestunnelen, men det er fortsatt lange køer. En halv time senere meldes det om at sideveiene også blir rammet av køene. Først halv elleve løser trafikken seg opp igjen, og det er ikke meldt om flere problemer grunnet den tekniske feilen.

– Er det noen garanti for at slike ting ikke skjer igjen?

– Nei, det er det ikke, sier kommunikasjonssjef i Statens Vegvesen, Lars Helge Rasch

– Hva var det som skjedde?

– Det er vi ikke 100% sikre på, men vi fikk ikke styringssignal frem til skiltene da vi skulle snu trafikken klokka 06.00 i morges, og vi har ikke lov til å slippe trafikk gjennom når det lyser røde kryss i tunnelene, forteller han.

– Kjør ekstra forsiktig

– Vi har sjekket at tunnelene er i orden manuellt, og så satte vi igang trafikken uten kjøretøysignaler. Derfor ber vi folk om å kjøre ekstra varsomt i tunnelene, sier han.

Statens Vegvesen melder om at tunnelene vil være uten kjøretøysignaler ut dagen, og at de jobber med å finne ut hva som har skjedd.

– Vi jobber som bare tusan for å finne ut hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, forteller Rasch.