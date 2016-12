Klager på dårlig busstilbud på julaften

«Er dere klar over skandalen som AKT har forberedt til oss som julegave? Ingen busser etter klokken 14 den 24.12.? Hva med oss uten biler?».

Dette skriver en kritisk busspassasjer i sitt klagebrev til Agder kollektivtrafikk.

Busspassasjeren liker svært dårlig at det ikke er noe busstilbud på ettermiddagen, og mener dette er problematisk for dem som ikke har tilgang på bil og skal på jobb eller julebesøk.

«Håper at dere kan fikse dette eller finne noen alternativer for oss som trenger å bruke busser hver dag i året!», skriver busspassasjeren.

Kan ikke kjøre tomme busser

Administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk, Siv Elisabeth Wiken. Foto: NRK

Det er ikke første året at det ikke går busser etter klokken 14 på julaften i Kristiansands-regionen og Agder kollektivtrafikk mottar klager på dette.

Det sier administrerende direktør i AKT, Siv Elisabeth Wiken.

– Det har vært slik de siste årene at vi har avsluttet bussrutene mellom klokken 14 og 15. Grunnen til det er at man har antatt at det har vært få passasjerer etter den tid, sier hun.

– Forstår du at busspassasjerer som skal jobbe eller som ikke har bil reagerer på dette?

– Vi vil gjerne gi publikum et så godt tilbud som mulig, men samtidig så kan ikke vi kjøre busser med en, to eller tre passasjerer. Det koster for mye penger, sier Wiken.

Hun legger til at bussdrift er kraftig subsidiert fra det offentlige og at det bedriftsøkonomisk aldri vil lønne seg å drive busskjøring uansett hvor full bussen er. Men kostnadene blir betydelig høyere dersom bussen må kjøre med et fåtall passasjerer.

– Hver bussreise i Kristiansands-regionen er subsidiert med 17 kroner i snitt. Og da kan du tenke hvor mye hver reise koster hvis det bare er en eller to passasjerer, sier Wiken.

Vurderer endringer neste år

AKT skal nå gjennomgå rutetabellene og vurdere endringer og et busstilbud senere enn klokken 14 på julaften.

– Tidene endrer seg. Butikkene har åpent lengre og flere handler lengre. Nå skal vi gå inn og undersøke hvor stort behovet er for et kollektivtilbud på ettermiddagen på julaften. Hvis det viser seg at det er et behov for at vi kjører litt lengre på julaften, så skal vi vurdere endringer i 2017. Men det må være et reelt behov for dette, sier Wiken.

– Hva tenker du generelt om busstilbudet på helligdager og høytidsdager?

– Det viktigste for de reisende er busstilbudet i forhold til jobb og skole. Men i fremtiden må vi nok ha større «åpningstider» også på busstilbudet, slik at kollektivtrafikken kan bli et reelt alternativ til for eksempel bil nummer to, sier hun.