Innesnødde ansatte får støtte av politikere: – Dette er smålig

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ansatte ved Sørlandet sykehus har blitt trukket i avspasering dersom de ikke har kommet seg på jobb i snøværet.

Dette har skapt mange reaksjoner, blant annet fra stortingspolitikere Kathy Lie (SV) og Tuva Moflag (Ap).

Foretakstillitsvalgt Anette Vestøl Lind ved Sørlandet sykehus sier de ansatte har strukket seg langt for å sikre sykehusets beredskap under ekstremværet, men noen har ikke klart å komme på jobb.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved sykehuset sier hun ikke er kjent med at noen medarbeidere har tatt ut feriedager som følge av været, men har hørt om enkelte som har tatt ut avspasering.

Tirsdag skal foretaksledelsen ved sykehuset ha et internt møte hvor de skal evaluere situasjonen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det har vært litt sinne og mye frustrasjon, sier foretakstillitsvalgt Anette Vestøl Lind ved Sørlandet sykehus.

De siste dagene har hun fått mange tilbakemeldinger fra ansatte som har kjent på fortvilelse.

Kollegaene hennes har ikke kommet seg på jobb fordi de har vært innesnødd eller har blitt frarådet å kjøre på veiene.

– Veier har vært stengt, og det har vært fysisk umulig å komme seg til jobb. Og så må de ansatte gi fra seg goder de har opparbeidet seg. Som avspasering og ferie, for ikke å bli trukket i lønn, sier Lind.

Foretakstillitsvalgt Anette Vestøl Lind har snakket med mange frustrerte kollegaer den siste uka. Foto: Privat

Tidligere denne uka gjorde Fædrelandsvennen det kjent at ansatte ved Sørlandet sykehus ble trukket i avspasering eller feriedager dersom de ikke kom seg på jobb i snøværet.

Det har skapt mange reaksjoner, blant annet stortingspolitiker Kathy Lie (SV).

– Det trengs åpenbart bedre retningslinjer for håndtering av ansattes rettigheter ved unntakstilstand, sier Lie.

Kathy Lie (SV) utfordrer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i et skriftlig spørsmål. Foto: VEGAR ERSTAD / NRK

Helseministeren må svare

Lie har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol om hun mener dette er en rimelig behandling av de ansatte.

– Dette er smålig fra en stor statlig arbeidsgiver som driver en samfunnskritisk virksomhet, sier Lie.

Hun har selv erfaring som sykepleier.

– Jeg vet at de ansatte i helsevesenet strekker seg utrolig langt for å redde liv og ta seg av pasientene på best mulig måte, sier Lie.

Også Arbeiderpartiet reagerer på at innesnødde sykehusansatte må bruke av feriedager.

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) mener det er viktig å spille på lag med de ansatte for den ekstraordinære innsatsen de gjør i situasjonen.

– De må heie på dem i stedet for å gi den denne typen hindre, sier Moflag som er partiets arbeidspolitiske talsperson.

Tuva Moflag (Ap) reagerer på at ansatte ved sykehuset må bruke avspaseringsdager dersom de ikke kommer seg på jobb. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Stolt av de ansatte

Anette Vestøl Lind sier de ansatte på sykehuset har strukket seg langt og vært kreative for å sikre sykehusets beredskap og funksjon under ekstremværet.

Hun forteller om ansatte som har tatt med barna sine på jobb og andre som har overnattet på sykehuset i flere dager.

– Men for noen har det vært umulig å komme på jobb, og fra dem har det kommet en del reaksjoner. Enkelte har fått vakter fjernet, og det er gjennomført trekk på avspaseringstimer, mens beskjeden var at leder og ansatte skulle finne gode løsninger sammen, sier Lind.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland sier hun er imponert og stolt over innsatsen de ansatte har gjort for å komme seg på jobb.

– Er det sånn at noen har blitt trukket i ferie eller avspasering på grunn av snøværet?

– Nei, jeg er ikke kjent med at noen medarbeidere har tatt ut feriedager som følge av været. Jeg har hørt om enkelt eksempler på medarbeidere som har tatt ut avspasering.

Organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus Nina Føreland sier det er viktig at ledere og medarbeidere samarbeider for å finne løsninger. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Møte til tirsdag

Lind holder nå på å kartlegge omfanget av ferieavvikling og avspasering under uværet.

– Plasstillitsvalgte på de ulike klinikkene har fått en del reaksjoner, og det er også blitt sendt inn en del saker til fylkeskontoret.

Tirsdag skal foretaksledelsen ved sykehuset ha et internt møte hvor de skal evaluere situasjonen.

– Mitt klare budskap til ledelsen nå er at vi kan finne løsninger i ettertid hvor ansatte beholder sine avspaseringsdager og feriedager, sier Lind.

Trekker ikke ansatte i lønn

Organisasjonsdirektør Føreland sier at de heller ikke trekker ansatte i lønn hvis de kommer for sent på jobb på grunn av snøværet.

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehus presiserer at det er viktig at lederen har samtaler med den enkelte.

– Situasjonen er ulik fra ansatt til ansatt og derfor er det viktig å finne individuelle løsninger og ikke generelle løsninger. Det er få det gjelder så dette må la seg gjøre, sier Svendsen.

Hun opplyser at det først sto at det legges til rette for bruk av avspasering eventuelt bruk av feriedag på sykehusets intranettsider.

Etter innspill fra tillitsvalgt ble dette etter kort tid endret til kun å gjelde avspasering.