Industrigiganter fortviler: – Det spøker for norsk prosessindustri

I regjeringens strømstøtteforslag som kom i dag, går det fram at bedrifter maksimalt kan få 3,5 millioner kroner i støtte.

Dermed er forslaget til strømstøtte ikke mye til hjelp for store bedrifter.

– Forslaget som kom nå vil jo hjelpe, men det er en liten hjelp i forhold til de ekstraordinære kostnadene vi har hatt, sier Paul Christian Jensen i 3B Fibreglass.

- En liten trøst

3B Fiberglass er leverandør av deler til vindmøller i Europa. Selv mener bedriften de er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Ifølge Jensen kan strømkrisen tvinge produksjonen ut av Norge.

– I verste fall betyr det at våre eiere ikke er villige til å investere videre her. Skulle vi måtte legge ned, vil dette bli overtatt av produsenter i Asia, tror Jensen.

3B Fiberglass har normalt strømkostnader på rundt 20 millioner i året. Nå ligger denne regningen langt høyere.

– Vi nærmer oss 100 millioner i strømkostnader i år. Strømstøtten blir kun en liten trøst, sier Jensen.

Nærmer seg 800 millioner

Hos kristiansandsbedriften Glencore Nikkelverk har ovnene tilnærmet gått for fullt mens strømprisen i Sør-Norge har skutt fart. Det telles på strømknappene om enkelte produksjonslinjer må kuttes.

– Slik situasjonen er nå vurderes det fortløpende om enkelte av produktene må kuttes, sier administrerende direktør Nils Gunnar Gjelsten.

Glencore Nikkelverk styrer mot en strømregning på nærmere 800 millioner kroner for 2022. I fjor betalte bedriften omkring 400 millioner kroner.

– Denne ordningen er utelukkende myntet på mindre bedrifter. Vi er glade for at de får hjelp, men for vår virksomhet har den null verdi.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand forventer en strømregning på nærmere en milliard i 2022. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Dette skjer til tross for at nikkelproduktene er svært etterspurt i markedet.

– Vi tåler det fordi vi har et stort konsern i ryggen, men hvis norske priser ikke er konkurransedyktige med landene rundt oss, så spøker det for norsk prosessindustri.

Ikke rettet mot kraftintensiv industri

Daglig leder i Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark, sier at regjeringens nye ordning ikke retter seg mot storindustrien. Den er laget for små og mellomstore bedrifter.

– Tallene de snakker om er ikke i nærheten av forbruket for bedrifter som vi organiserer. Med støtte på 3,5 millioner blir det puslete.

De kraftkrevende industriene er ikke med i ordningen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på pressekonferansen fredag.

- De som ikke er med i ordningen er petroleumssektoren, og de mest kraftkrevende industriene som stort sett allerede har egne kraftavtaler og langsiktige fastprisavtaler.

Regjeringens strømpakke varer ut året. Fra nyttår er planen at det skal tilbys langsiktige strømavtaler.

Eyde-klyngens oppfordring er at Stortinget forbedrer regjeringens forslag, slik at industrien får det som trengs for å levere det Europa trenger av materiale for det grønne skiftet.

Hun har snakket med en del av bedriftene som sliter.

– For noen bedrifter er det kritisk. Deriblant 3B Fibreglass. Politikerne må øke makstaket for støtte.

Helene Falch Fladmark er daglig leder i Eyde-klyngen. Hun sier støtten på maks 3,5 millioner blir litt puslete. Foto: Privat

Jensen i 3B Fiberglass er klar på hva som må til.

– Vi trenger fremfor alt konkurransedyktige betingelser og langsiktige kontrakter, sier han.

NHO: – Følges opp videre

NHO er glad for regjeringens ordning for strømstøtte, men vil jobbe videre for at større bedrifter skal få mer støtte.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sier han er glad for at dialogen med regjeringen har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.