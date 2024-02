Huset oversvømt tre ganger på få år: – Vi kan ikke flytte fra vannet

Saken oppsummert:

– Familien Christensen i Vigmostad, Lindesnes kommune, har opplevd flom i huset sitt tre ganger på få år.

– Ekstreme temperatursvingninger skapte ispropper som førte til den siste flommen, som var verre enn de forrige.

– Flommen har ført til psykisk belastning for familien, og huset må totalrenoveres for tredje gang.

– Beredskapsdirektør, Statsforvalteren Yngve Årøy, mener at de mange ekstremværene vi har sett den siste tiden bare er starten på hva vi har i vente.

– Myndighetene mener vi må ruste opp boligene våre for å tåle ekstremvær bedre.

– Familien Christensen kan ikke hindre en ny oversvømmelse. De har vurdert å flytte huset, men det er ikke teknisk mulig. De har heller ikke fått mulighet til å flytte til et nytt sted.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.