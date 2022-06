Hundrevis av barn skades årlig: Advarer mot felles-hopping

– Vi ser mange tannskader. Barn som treffer andre barn, eller barn som kolliderer med en voksen, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Anslag basert på tall fra selskapet viser at over 100 barn årlig skader seg så alvorlig på trampoline at det blir en forsikringssak.

Det betyr minst én forsikringsskade annenhver dag, dersom vi regner at sesongen utendørs er rundt 200 dager.

SOSIALT: Varehuskjeder og trampolineselgere fortalte om salgsboom under pandemien. Og alle med trampoline i hagen vet hvor moro det er å være flere. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Bare skolen foran

Det totale antallet skader er trolig langt høyere.

– Selvfølgelig er mørketallene store. Disse 100–120 skadene hvert år i Trampoline-Norge handler om tilfeller hvor en forsikring trår til, sier Clementz.

Også Gjensidige og Frende Forsikring bekrefter at hopp og sprett de siste årene ligger høyt på lista.

Ifølge en undersøkelse gjort for Frende – av Norstat – er det bare på skolen at det skjer flere skader på barna.

Trampolinen er en god nummer to, foran både sykkel, sparkesykkel og organisert idrett.

– I tillegg kommer en betydelig andel små trampolinesmeller vi ikke hører om, men som likevel skjer, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Arne Voll i Gjensidige Forsikring bekrefter at tannskader går igjen, sammen med ansiktsskader, brudd og forstuinger.

– Det meldes inn skader på omkring 100 barn årlig hos oss. Skadene oppstår først og fremst når de hopper med andre. Noen forsøker seg på dobbel salto og får skader for resten av livet, sier Voll.

HØYSESONG: Sommer er tiden på året hvor flest barn skader seg, erfarer ortoped Haakon Brenna Haakonsen. Foto: LEIF DALEN / NRK

Flere om sommeren

Ortoped Haakon Brenna Haakonsen ved Sørlandet sykehus ser flere skader på barn om sommeren.

– Vi ser flere brudd og muskelskader. Ofte har ting skjedd på trampoliner, hvor gjerne flere har holdt på samtidig og dultet borti hverandre, sier Haakonsen.

Han mener likevel antallet skader er begrenset holdt sammen med hvor mange hjem som har trampoline nå til dags.

Etter at første generasjons trampoliner – uten sikkerhetsnett – forsvant, mener han også at skadene kan ha gått ned.

Ingen ramler lenger ut av trampolinen.

HOPPERÅD: Sigmund Clementz i If tror tannskadene hadde gått ned dersom færre hoppet samtidig. Foto: If

– Lag hoppe-regler

Det hoies. Det knirker i stålrør og knaker i fjærer.

To blir til tre, så kommer enda noen.

Snart hopper og spretter fem-seks stykker samtidig – eller gjerne hele barneselskapet.

Det advares mot at mange hopper samtidig.

– Vi oppfordrer til å lage noen regler for vennegjengen eller ungene i gata. Og det bør handle om å begrense antallet som hopper samtidig. Vi ser at mange tannskader kommer når barna dulter borti hverandre, sier Clementz i If.

En annen gjenganger er når far skal ta noen hopp sammen med junior.

Vektforskjellen gir minstemann en voldsom sprett – og når ferden mot skyene stopper i haka til far ender det i tannlegestolen for minst én av dem.

TRYGGERE: Første generasjon trampoliner uten nett er stort sett borte. Med sikkerhetsnett foregår snurrene langt tryggere. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Kan bli ansvarlig

En annen ting foreldre skal vite er at grov uaktsomhet kan ende med erstatningsansvar når andre barn skader seg i din trampoline.

I slike tilfeller vil du i første omgang være dekket av innboforsikringen.

Men har du vært for skjødesløs med tilsyn eller plassering av trampolinen, kan du risikere å få deler av regninga likevel.