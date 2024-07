Mener regjeringen ikke gjør nok for å stoppe medisinmangelen

Saken oppsummert: Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) krever at regjeringen tar grep for å sikre nok og riktig legemiddel til folk.

En kartlegging fra Apotekforeningen viser at opp mot 550.000 nordmenn ikke får tak i medisinene de trenger.

Bøe foreslår større beredskapslagre av legemidler, raskere innføring av godkjente legemidler, og en ny legemiddelmelding.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) mener regjeringen allerede har gjort mange tiltak for å håndtere legemiddelmangel, og sier at det ikke er planer om en ny legemiddelmelding.

Bøe erkjenner at problemet med medisinmangel er en global situasjon og har utviklet seg over tid.

Rønning-Arnesen sier regjeringen jobber med å redusere saksbehandlingstiden for å innføre nye, godkjente medisiner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er svært alvorlig at pasienter ikke får de medisinene de trenger.

Det sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) etter han leste NRK-saken om lokalpolitikeren i Arendal som sliter med å få tak i medisiner.

Varaordfører i Arendal Inger Brokka de Ruiter (SV), har både en syk sønn og en syk far, og sliter med å få tak i medisiner til dem.

– I Norge skal du ikke måtte løpe bekymret rundt for å jakte på livsforlengende medisin. Nå må noen trykke på den røde knappen, sa hun til NRK da hun ble intervjuet om situasjonen.

Høyre-politiker Bøe, som også er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier han synes det bare er trist.

– Dessverre ser vi at dette ikke er det eneste tilfellet der pasienter ikke får den nødvendige medisinen de trenger.

Nå krever Høyre at regjeringen tar grep.

– Vi mener at Støre-regjeringa må gjøre mer for å sikre nok og riktig legemiddel til folk, sier Bøe.

Les svaret fra Arbeiderpartiet lenger nede i saken.

Vil ha beredskapslager

En fersk kartlegging fra Apotekforeningen har vist at opp mot 550.000 nordmenn ikke får tak i medisinene de trenger.

For å få bukt med situasjonen har regjeringen allerede innført blant annet rasjonering av medisiner.

Dette gjelder blant annet ADHD-medisiner, slankemedisiner og antibiotika til barn. Loven trådte i kraft fra 1. juli.

Men Høyre-politikeren mener det må gjøres mer.

– Vi må ha større beredskapslagre av legemidler, og råvarer til å produsere legemidler selv, sier Bøe.

I tillegg mener han at man må ha raskere innføring av godkjente legemidler.

Gjort mange endringer

– Legemiddelmangel er et alvorlig problem både i Europa og verden, og det påvirker også Norge. Men jeg er uenig med Høyre om at ikke vi gjør nok, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

Hun peker på tiltak regjeringen har gjort:

Videreført beredskapslagrene som ble opprettet under pandemien.

Lagt frem en helseberedskapsmelding som tar høyde for internasjonale konsekvenser av legemiddelmangelen.

Styrket Direktoratet for medisinske produkter.

Nylig endring av legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen.

– Så her jobber vi på høygir for å få bukt med det som kan oppleves som et alvorlig problem for pasientene, sier Rønning-Arnesen.

Hun sier de også jobber med å få ned saksbehandlingstiden for å innføre nye, godkjente medisiner.

Rønning-Arnesen er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Snart et tiår siden sist

Erlend Svardal Bøe fra Høyre vil også at regjeringen kommer med en ny legemiddelmelding. Forrige legemiddelmelding kom våren 2015.

En legemiddelmelding skal gi en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge, og foreslå oppdateringer slik at de legemiddelpolitiske målsettingene er tråd med de generelle helsepolitiske målene.

– Den handler om hvordan vi skal få raskere tilgang på nye, godkjente medisiner. Nå kan det ta nesten 500 dager for å få godkjent et legemiddel. En slik melding kan bidra til større fokus på hvordan vi skal hindre mer legemiddelmangel, sier Bøe.

Rønning-Arnesen sier det ikke er noen planer om en ny legemiddelmelding.

– Det vi skal bruke tid på nå er å legge frem en ny prioriteringsmelding. Det er også veldig viktig for å sikre tilgang til nye medisiner, og meldingen skal ligge til grunn for hvordan vi prioriterer nye legemidler.

– Her er vi, som Høyre, opptatt av at pasientene skal få god og rask tilgang til nyttige legemidler. For det er så utrolig viktig for den enkelte og for at vi skal kunne opprettholde en god helse i Norge.

Problem over tid

Selv om Bøe nå ber regjeringen sette inn nye tiltak, erkjenner han at problemet ikke bare kan legges på deres skuldre.

– Det har vært en utvikling over tid og det er en global situasjon med medisinmangel, sier han.

Han sier det handler om tilgang til råvarer, produksjon og distribusjon av ulike legemidler.

– Men vi har sett at legemiddelmangelen har blitt betydelig større de siste årene. Da mener vi at vi må ha større fokus på dette og at regjeringen må gjøre mer for å sikre noe riktig legemiddel til folk.