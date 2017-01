Hilde Heftes stille drømmer

– «Quiet Dream» har jeg skrevet selv og den sier mye om plata, som jeg synes er blitt til en veldig fin helhet. Samtidig som den kan lyttes til i biter, forteller Hilde Hefte. ­

– Plata er trigget av at jeg skrev bestillingsverket «Sea Stories» til Tall Ships Races i 2015, forklarer hun.

NETTRADIO: Sørlandets jazzdronning klar med ny plate. Sin sjuende i rekken.

Gjort det meste selv

I fjor fikk artisten og plateforleggeren Kristiansand kommunes kulturpris og Sør Norsk Jazzsenter Prisen 2015.

Og selv om Hefte langt fra er noen debutant, kjenner hun på spenningen ved en ny utgivelse.

– Denne gangen er det veldig forskjellig fra tidligere. Jeg har gjort så mye selv og jobbet meg så inn i musikken, at jeg er mye mer på musikkens premisser enn noen gang. Jeg vet hva denne plata står for, og det er jeg uhyggelig stolt av, sier Hilde Hefte, som har skrevet tekster og musikk til 80 prosent av innholdet og synger og spiller det meste av kompet selv.

– Historiefortellingen er viktig for meg, sier Hefte som forklarer at hun kanskje er naiv, men at hun har tro på at gir du fra deg gode ting, så kommer det gode ting tilbake.

Familiens vuggesang

Derfor forteller hun kjærlighetshistorier og fremfører blant annet sin egen versjon av den gamle vuggesangen «Nu til hvile går». En sang som har vært overlevert i hennes mors familie i generasjoner, og som hun derfor også har sunget for sin egen sønn Simen.

Han er nå voksen og lyddesigner og har vært produsent for Hilde Heftes ferske plate. Selv understreker hun at dette samarbeidet med sønnen har vært veldig moro, og resultert i mange malende og spennende lyder og klanger.

– Jeg har gått langt ut fra min egen komfortsone, og oppdaget gleden av å utforske musikken og trø til selv på alle plan, sier Hilde Hefte.

I tillegg til sin sønn Simen har hun også denne gangen med seg i studio sin mann, pianisten Egil Kapstad.

Nå gleder Hilde Hefte seg både til plateslipp og til turné med ektemann og band til jazzklubber i Agder og Telemark.