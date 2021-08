Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes dette er unødvendig og det ødelegger for oss unge. Vi har gledet oss lenge til å gå på bar med venner, men nå må vi vente helt til vi er 23 år.

Det forteller Hedda Hermine Helle (19). Hun og vennene snakker mye om de høye aldersgrensene i Arendal.

Hun fyller 20 år senere i høst, men kan trolig se langt etter å komme inn noe sted på grunn av «koronaaldersgrenser».

I Arendal er det ifølge Agderposten, som først omtalte saken, ingen utesteder med 18 års aldersgrense.

Utelivsbransjen har hevet aldersgrensen fordi de mener at de yngste ikke tar nok hensyn til koronareglene når de er ute.

Sigmund Rose er daglig leder på Castelle i Arendal som har innført 23 års grense i helgene på kveldstid. Foto: Privat

– Erfaringen vår er at de yngste driter i regelverket rundt korona. De er ikke redde for å bli syke selv, og viser lite respekt for mine ansatte, sier Sigmund Rose.

Han driver blant annet utestedet Castelle i Arendal. Her har aldersgrensen i juli vært hevet til 23 år på kveldstid i helger.

Årsaken til det er koronarestriksjonene og hensynet til de ansatte.

– Det blir lange dager når de hele tiden må mase på de yngste for å be dem sette seg, si at de ikke får lov til å mingle eller gå til bardisken.

Hedda Hermine frykter det blir flere hjemmefester når de yngste ikke har noe sted å gå. – Det er også en risiko for det er mye hjemmebrent her på Sørlandet, sier hun. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Forbudt å forskjellsbehandle

19-åringen reagerer på at utesteder skjærer alle de yngste over en kam.

Hun mener de fleste unge greier å oppføre seg og forholde seg til koronarestriksjoner.

– Tvert imot tror jeg ofte det er de eldste som ikke greier å oppføre seg når de er ute.

Det er forbudt å forskjellsbehandle på grunn av alder, opplyser May Schwartz, avdelingsleder i Likestillings – og diskrimineringsombudet.

I alle fall så lenge de ikke er knyttet til grensene for alkoholservering som er 18 og 20 år.

– Det kan gjøres unntak dersom man har et saklig formål med å forskjellsbehandle, men jeg vil ikke tro det å holde orden under korona kommer innunder dette, sier Schwartz.

Fire brudd på lovverket

Hun forteller at det er Diskrimineringsnemnda som håndhever loven.

De har hatt fire ulike avgjørelser hvor de har tatt stilling til både nedre og øvre aldersgrenser og funnet ut av utestedene har brutt loven.

Schwartz mener dette viser at det skal en del til for å få unntak fra loven.

Hun tror heller ikke det er så kjent i bransjen at denne regelen er så klar.

May Schwartz, avdelingsleder i Likestillings – og diskrimineringsombudet. Foto: Privat

Måtte gjøre strakstiltak

Sigurd Rose ved utestedet Castelle kjenner ikke til at likestillings – og diskriminerings loven også gjelder for aldersgrenser på utesteder.

– Nei, det gjør jeg ikke, men jeg vil uansett fortsette med dette. Jeg prioriterer hverdagen til mine ansatte.

Du er ikke redd for at du her skjærer alle unge over en kam?

– Jo, helt sikkert, men vi var nødt til å gjøre et strakstiltak. De ansatte synes det er lettere å være på jobb nå.

Rose forteller at de på grunn av koronarestriksjonene kun har 1/3 av sitteplassene igjen.

– Disse vil vi bruke til å selge, ikke til barnepass.

Bar og restaurant Castelle har hevet aldersgrensen fra 20 til 23 år på kveldstid i helgene. Daglig leder gjør det for å gi de ansatte en lettere arbeidsdag. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Godt voksent klientell

Også restauranten og baren Hill har satt opp aldersgrensen fra 25 år.

Den er nå 27 år.

Daglig leder Halil Özer ønsker ikke å la seg intervjue av NRK om saken.

Han har tidligere gitt følgende korte kommentar til Agderposten:

– Vi bestemmer selv og er veldig fornøyd med et godt voksent klientell.

Magnus Knutsen (23) synes ikke det er diskriminerende å sette opp aldersgrenser på grunn av korona, men mener det er uetisk. Foto: Anders Gerhardsen / NRK

Magnus Knutsen (23) er en av mange unge voksne som ikke kommer inn på Hill. Halvparten av omgangskretsen hans kommer heller ikke inn på 23 års grense.

– Mange har allerede ventet i flere år på å bli 20 år og komme inn på byen. Å bli frarøvet dette i ytterligere tre år er selvsagt kjipt.