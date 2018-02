Her blir det ulovlig å kjøre uten hjelm

– Det er fordi vi ser at det er veldig viktig for å redusere hodeskader, sier leder i Hovden skipatrulje, Daniel Schaanning.

Fra neste år blir det påbudt å bruke hjelm i alpinanlegget, som er ett av de ti største i Norge.

Med det tar Hovden Alpinsenter ett steg lengre enn andre store anlegg, som foreløpig nøyer seg med å gå ut med sterke anbefalinger om å bruke hjelm.

Skeptisk til påbud

Undersøkelser gjort av Alpinanleggenes Landsforening, viser at rundt 85 prosent av gjestene i alpinbakkene, bruker hjelm.

Selv om det fortsatt er en del som velger bort hjelmen, tror ikke foreningen at påbud er veien å gå.

– Vi er skeptiske til påbud som virkemiddel. Vi tror holdningskampanjer er det som virker best, sier styreleder i Alpinanleggenes Landsforening, Andreas Smith- Erichsen.

Han kjenner ikke til at noen av de over 200 medlemsanleggene i Alpinanleggenes Landsforening, så langt har innført noe hjelmpåbud.

Barna er de flinkeste til å bruke hjelm. Foto: Morten Krogstad / NRK

– Et kraftig signal

Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge, sier at om lag 150 personer får hodeskader i forbindelse med kjøring i alpinanlegg hvert år.

Ifølge ham, kunne 70 prosent av disse vært unngått ved bruk av hjelm.

Derfor er han glad for at Hovden Alpinsenter nå har bestemt seg for å innføre hjelmpåbud.

– Dette er viktig fordi det sender et kraftig signal om at hjelmbruk er ok, sier Berge som håper flere skisentre vil gjøre det samme.

NRK har vært i kontakt med flere av de største skisentrene i landet. Ingen av dem er klare for å innføre hjelmpåbud ennå.

– Vi mener dette må være en bransjestandard. Om det blir det, vil vi støtte det, sier driftssjef i Skistar Trysil, Jan Lindstad.

– Det er et spørsmål vi diskuterer kontinuerlig, og som nok blir mer aktuelt fremover. Men vi oppmuntrer sterkt våre gjester om å bruke hjelm, sier daglig leder i Skistar Hemsedal, Martin Letzter.

Tatt på fersken

Pilgård ved Hovden Alpinsenter tror ikke hjelmpåbud vil møte særlig motstand.

– Når vi får informert gjestene om dette og forklart hvorfor vi gjør det, er jeg sikker på at vi får full forståelse for det.

Han påpeker at de aller fleste allerede bruker hjelm. Han har ennå ikke sett ett eneste barn som kjører uten. Blant dem som er eldre, finnes det imidlertid noen få som velger vekk hjelmen.

En som ble observert uten hjelm da NRK var i bakken, var Karl Petter Songe, som innrømmer at det er litt lite gjennomtenkt.

– Både kona og ungene har hjelm, så jeg har det tilgjengelig. Det er litt pinlig.