– Det er ikke kult å handle kondomer på butikken når bestevenninnen til moren din står i kassa. Vi ønsker å gjøre det lettere for ungdom å få tak i kondomer når helsestasjonen for ungdom er stengt i sommer, sier Ingrid Bjønnes.

Hun er helsesykepleier i Bykle kommune på Hovden. Den lilla bygda i Aust- Agder har totalt to matbutikker. I sommer er helsestasjonen for ungdom stengt. Da er det få muligheter for bygdas ungdommer å få tak i kondomer.

Bruker Snapchat

Bjønnes fikk derfor en idé om å gjemme kondomer rundt omkring i skogen i nærområdet. Hun har kontoen Helsesosteren på Snapchat.

Via den opplyser hun ungdommene om hvor de kan finne kondomene.

Hun prøver å gjemme pakkene i nærheten av naturfenomener som likner på en penis, for eksempel et tre eller en rot.

– Nå kan ungdommene si til foreldrene at de bare skal gå en tur også kan de hente kondomer på vei til «ligget sitt», sier Bjønnes lurt.

Sammen med kondomene ligger følgende tekst. Helsesykepleier Bjønnes oppfordrer ungdommene til å la det være noen igjen. Foto: Kenneth Fyhn / Bykle kommune

Vil gjøre kondomet kult

– Jeg har flere ganger tenkt at det bør være en postkasse hvor ungdom kan hente sånt. Det er liksom ikke klokka to på en onsdag at du trenger kondomer, sier Bjønnes.

Hun tar bildet av stedet hvor kondomene er gjemt og deler det på Snapchat. Er det ekstra vanskelig oppgir hun GPS-koordinatorene.

Den viktigste grunnen til stuntet er at norske ungdommer er dårligst i Europa på kondombruk og at kjønnssykdommer som chlamydia og gonoré stadig øker. Helsesykepleieren tenker det derfor er ekstra viktig å gjøre kondomer mest mulig tilgjengelig.

– Kondomer er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer, men blir ikke sett på som kult. Jeg håper dette stuntet kan skape en økt bevissthet og gjøre kondomet litt kult igjen, sier Bjønnes.

Slik ser pakkene som legges ut i skogen på Hovden ut. Foto: Kenneth Fyhn / Bykle kommune

– Kudos for å være kreativ

Stine Solli jobber som sykepleier og prosjektleder ved stiftelsen Sex og samfunn i Oslo. Hun er ansvarlig for seksualundervisning som stiftelsen holder i Oslo-skolen.

Solli er positiv til Bykle kommunes stunt.

– Alle tiltak som kan gjøre kondomer mer tilgjengelig for folk flest er bra. Også er det gøy å gjøre det som ern form for skattejakt. Jeg vil gi kudos til henne for å være kreativ når helsestasjonen for ungdom er sommerstengt, sier Solli.

Prosjektlederen bekrefter at nordmenn er dårlige til å bruke kondom. Hun tror det skyldes at de bekymrer seg lite for seksuelt overførbare sykdommer. De bruker prevensjon for å beskytte seg mot graviditet.

– Jeg tenker et tiltak som det i Bykle kan være med på å gjøre ungdommer mer kjent med og komfortable med kondomer. Det er bra, sier Solli.

Hun tipser om at ungdom også kan bestille kondomer gratis hos gratiskondomer.no.