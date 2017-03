Har lyd og hørsel på timeplanen

– Det er svært viktig å nå den gruppa som er de ivrigste brukerne av musikk på øret, nærmest hele dagen, sier miljøhygieniker Frank Beck, i Agder Arbeidsmiljø, som er ansvarlig for prosjektet.

Elevene tester denne typen headset som er den mest brukte, men også mest skadelige typen fordi den går inn i øret. Foto: Mari Svenning

Audiolog Georg Træland er overrasket over høyt volum og hvor lenge elevene hører på musikk. Foto: Espen Bierud / NRK

Prosjektet er et samarbeid mellom skolene, bedriftshelsetjeneste og sykehuset i Aust-Agder.

Undersøkt egen musikkbruk

Victor José Aravena Lande og Jonas Sætran går i førsteklasse ved Arendal videregående skole.

Denne dagen er de på besøk på hørselsavdelingen på sykehuset for å få presentert undersøkelsen sin for hørselseksperten der.

– Vi har gjort en undersøkelse på skolen som viser at gjennomsnittet av elevene har musikk på øret mellom tre og seks timer hver dag og at de spiller over halvtfult volum, forteller Jonas.

Audiolog Georg Træland ved sykehuset syns dette er overraskende mye.

Han hjelper guttene med å teste volumet fra et enkelt headset som settes inn i øret og som de fleste elevene bruker med halvfullt volum, ifølge undersøkelsen.

– Skadelig nivå

Det avanserte måleutstyret viser at lyden fra mobilen ligger over 90 dB.

Elev Jonas Sætran sier han nå vil fortelle medelevene om det han mener er sjokkerende nyheter om lydbruken han selv og kompisene har på skolen.

De to musikkglade gutta er en del av et prosjekt som omfatter alle elvene i den videregående skolen i Aust-Agder.

I større eller mindre grad har skolene fokus på lyd og hørsel, knyttet til støy utenfra og ikke minst lyden man utsetter seg med headset fra mobiltelefoner.

– Vi ønsker å få økt bevissthet rundt støy og hørselsskadene, som ofte først oppstår senere i livet, sier miljøhygieniker Frank Beck, i Agder Arbeidsmiljø, som er ansvarlig for prosjektet.

Han får faglig støtte fra Træland som understreker at det ikke er farlig å høre på musikk, men at faren ligger i tiden man bruker.

– Jeg har eksempler på ungdom som har sovnet med musikk på øret, og våknet opp med en alvorlig hørselsskade.