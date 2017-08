Hadde ikke trodd at så mange ville bade her

I lufta er det 8 varmegrader, og nesten 15 grader i sjøen på utsiden av det nye flytende svømmebassenget i Arendal. Den kalde sjøen og den dårlige sommeren har lokket over 9000 sørlandinger inn i bassenget som holder 26 varmegrader.

Har fått kritikk

– Vi har hatt fantastisk mer besøk enn det vi håpte og trodde på, og det har blitt tatt veldig godt imot, sier havnesjef i Arendal havn, Rune Hvass.

Havnesjef i Arendal, er fornøyd med at mange har besøkt det nye utendørsbassenget Foto: Kari Løberg Skår/NRK

Arendal har fått kritikk for å ha lite tilbud til for eksempel barnefamilier. Dette mener havnesjefen at de nå har funnet en løsning på.

– Vi har egentlig nå åpnet opp en ny bydel, der vi har tilført sentrum en ekstra dimensjon, og det er vi veldig fornøyde med, fortsetter Hvass.

Mangel på svømmetilbud

– Dette er jo helt supert, vi er kjempeheldige her i Arendal, altså, sier morgensvømmer, Jorunn Våle.

Arendal har mangel på offentlige svømmetilbud, og derfor er den flytende oppfinnelsen blitt en stor suksess i sommer.

Det nye flytende utendørsbassenget Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Håp om eksport

– Investeringskostnadene er veldig lave i forhold til et basseng på land og dette kan bli et sørlands-produkt som vi kan eksportere både innenlands og utenlands, mener Hvass.

Det flytende bassenget er en oppfinnelse fra Arendal og nabobyen Kristiansand vurderer også nå et lignende tilbud.

– Vi kommer aldri til å tjene penger på dette produktet, men det er heller ikke målet. Det er at vi skal kunne gå i balanse og det viktige er at vi får de finansielle kostnadene ned, avslutter Hvass.