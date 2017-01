Grimstadgartner vant prestisjepris

Prisen, som består av 250.000 kroner, ble delt ut i Berlin av mat- og landbruksminister Jon Georg Dale, i forkant av konferansen Grüne Woche.

– Det er egentlig ganske fantastisk og litt uforståelig, sier en svært glad daglig leder, Johan Fredrik Bråstad Kristiansen.

Mange års arbeid

Han har ikke helt fått summet seg etter å ha blitt utropt som vinner av finalen, i konkurranse med Ciderhuset fra Sogn og Fjordane og Dyre Gård fra Østfold.

Johan Fredrik Bråstad Kristiansen med beviset på at han gikk helt til topps i den nasjonale kåringen. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

På en støyete telefonlinje fra Berlin torsdag ettermiddag forteller han om 25-30 års arbeid for å plukke ut riktige planter til norske klimatiske forhold.

Og det er tydelig at juryen for bedriftsutviklingsprisen i landbruket setter arbeidet høyt.

Inger Solberg, som er direktør for bærekraft i Innovasjon Norge uttaler til egen nettside at Kristansen «oppfyller kriteriene for prisen på ein ekstraordinær god måte. Han driv ei innovativ og nyskapande verksemd med solid økonomi, med store positive ringverknader og på ein særs miljømessig berekraftig måte».

Nøktern vinner

Grimstadgartneriet er i Berlin med fire ansatte, og Kristiansen selv er nøktern når han forsøker å forklare at han gikk helt til topps.

– Det er jo egentlig et klapp på skuldra for at vi har gjort noe riktig, sier han.

– At vi har forsøkt å gjøre gode utvalg av sommerblomster for norske hager og norske gartnere. Det er vel egentlig det som er bakgrunnen.

Gartneriet har spesialisert seg på å dyrke fram sommerblomster som tåler det norske klimaet spesielt godt.

I tillegg skriver Innovasjon Norge at det knyttes store forventninger til Kristiansens selskap Algaeomega AS, som har etablert prøveproduksjon av mikroalger. Det er blant annet utviklet en prototype for å redusere kostnadene ved dyrking til det halve.