Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I går hadde vi et omsetningstap på oppimot 60 prosent. Vi har flere ansatte i karantene og ventekarantene. Det er dramatisk og ordentlig kjedelig, sier Tonje Pettersen.

Hun er daglig leder hos restauranten Herlighed nederst i gågata. En gågate som vanligvis syder av liv på denne tiden av året.

Nå er det unormalt stille.

Hittil er 55 personer smittet med koronavirus og i isolasjon. Nesten 4000 personer er satt i karantene.

Onsdag bestemte kommuneledelsen at de ikke vil innføre lokale tiltak til tross for smitteutbrudd. De vil se an situasjonen.

På to døgn har det vært flere smittede i byen enn gjennom hele fjoråret. De fleste smittede er i aldersgruppen 15- 20 år.

Pettersen frykter at hele sommerferien vil ryke for de næringsdrivende i byen.

– Vi var så motiverte. Alle var klare for en god sommer. Nå er vi lei oss. Dette er bare trist.

Tonje Pettersen er daglig leder hos Herlighed. Hun frykter sommeren er ødelagt for restauranten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Får hjelp av andre kommuner

Onsdag var det 19 nye smittetilfeller i byen. 450 tester ble gjennomført.

Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs i Grimstad kommune opplyser at de ikke har fått svar på alle testene ennå.

– En god del av ungdommene som har testet seg har hatt symptomer så vi forventer flere positive svar både i timene og dagene som kommer.

Kommunen har fått hjelp av omkringliggende kommuner slik at testkapasiteten kan øke. Torsdag bidrar Kristiansand med en mobil teststasjon.

Kommunen har oppfordrer alle i alderen 15–20 år om å teste seg. Målet er å gjennomføre dette i løpet av de neste dagene.

Det omfatter rundt 2000 personer.

Ordfører og kommuneoverlege ba onsdag alle om å unngå sosiale samlinger og holde seg til sin kohort.

– Ikke gå på fest, ikke heng på stranda med venner, oppfordret kommuneoverlege Vegard Vige.

Utbruddet knyttes til et utbrudd ved Dahlske videregående skole.

Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs i Grimstad kommune. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kriseledelsen i kommunen skal ha et møte klokka 11.00 i dag. Senere på ettermiddagen blir det møte med Folkehelseinstituttet (FHI).