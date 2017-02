– Miljøkonsekvensene i en magasinkommune som Bykle vil bli relativt store, sier Jon Rolf Næss til NRK.

Han er ordfører i kraftkommunen Bykle kommune, der flere vannmagasiner til kraftbruk er plassert. Næss frykter hva som kan skje dersom vannet som renner gjennom kraftverkene i framtiden kan brukes flere ganger for å produsere strøm.

– Vatnedalsmagasinet, for eksempel, har 140 meters høydeforskjell på vannspeilet. Jeg frykter pumpekraftverk vil føre til veldig store variasjoner i vannmengdene i magasinet innenfor for eksempel et døgn.

Tror det kommer i løpet av noen år

Agder Energi jobber nå med å utvikle pumpekraftverk, som skal pumpe vannet som allerede har vært gjennom turbinene opp igjen, og deretter brukes på nytt.

Tror på ideen: Tom Nysted. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Smiler ikke av pumpekraftverk: Jon Rolf Næss. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Konsernsjef Tom Nysted sier tanken er at vannet pumpes opp i et magasin når strømprisen er lav, og blir brukt på nytt når strømprisen er høy.

– Det ligger en god framtid i pumpekraftverk, eller effektkjøring, som er det faglige uttrykket, sier Agder Energi-sjefen til NRK.

Han tror konseptet er noen år fram i tid, fordi det er snakk om store investeringer.

– Til gjengjeld ligger halvparten av alle Europas vannmagasiner i Norge, så vi har gode forutsetninger for å kunne nyttiggjøre oss kraften med bedre prismekanismer enn vi har i dag.

– Er det snakk om tre til fem år fram i tid?

– Det blir i alle fall ikke før det, tror Nysted, som understreker at det trengs tid for å legge forholdene til rette for pumpekraftverk.

– Kan ha krypsiv-konsekvenser

Ideen om at vannet skal sirkulere raskere og i større mengde, bekymrer Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

– Det kan ha negative konsekvenser for både utvasking, fisk og krypsiv-problematikk, frykter Næss, som minner om at nettopp krypsivet tidvis har skapt store problemer nedover i Setesdal.

Til tross for ulik tilnærming til pumpekraftverk, er både ordføreren og Agder Energi-sjefen enige om at dette kommer til å bli en realitet etter hvert.

– Det er jeg helt sikker på, sier Tom Nysted.