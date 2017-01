Froland får Sørlandets største fengsel

Det opplyser ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen.

Andersen var lettere skuffet da han snakket med NRK tirsdag ettermiddag etter å ha blitt orientert av Justisdepartementet. Ifølge ordføreren ble vedtaket gjort mandag denne uken.

Stortinget har tidligere vedtatt at det skal komme omkring 300 nye fengselsplasser på Sørlandet. Trolig betyr vedtaket at det blir opp mot 200 fengselsplasser i Froland, mens det kommer omkring 100 plasser i Mandal.

Andersen har fått beskjed om at fengselsadministrasjonen imidlertid havner i Mandal.

Det antas at fengselet i Froland vil genererer omkring 250 arbeidsplasser, mens fengselet i Mandal vil skape omkring 150 arbeidsplasser.

Agderposten skrev i forrige uke at mye tydet på at fengselsadministrasjonen på Sørlandet ble plasser i Froland, og at Mandal fikk det største fengselet.

Gruppeleder for Frp i Aust-Agder fylkesting og bystyrerepresentant i Arendal, Åshild Bruun-Gundersen sa til avisen at hun hadde fått sterke signaler om at regjeringen ville plassere administrasjonen i Froland.

Ordfører i Froland, Ove Gundersen, var ikke orientert om vedtaket da NRK kontaktet han tirsdag ettermiddag.

Saken oppdateres.