– Vi har hatt noe av det kraftigste nordlyset på veldig mange år, sier Pål Brekke fagsjef i Norsk romsenter.

Han er en av mange som har fulgt med på det varslede fenomenet.

Nordlys på Geithus I Flå i Hallingdal var det også lurt å kikke opp. Sørlendingene kunne også nyte synet på himmelen.

Bilder og videoer NRK har fått viser fargerikt nordlys fra mange steder i landet, som Kristiansand, Modum og Svelvik.

Det gjaldt å se opp natt til lørdag. Du trenger javascript for å se video. Det gjaldt å se opp natt til lørdag.

I store deler av Europa

– Nå rister det voldsomt på jordens magnetfelt. Dermed har nordlyset presset langt mot syd, slik at vi har sett noe fantastisk nordlys her i Sør-Norge, men også lenger sør. Det har vært observert nordlys i dag helt ned til Sveits og Italia, sier Pål Brekke i Norsk romsenter

Styrken på den geomagnetiske forstyrrelsen, og dermed sannsynligheten for å se nordlys oppgis via en Kp-indeks. Den var høy natt til lørdag.

I Yr-appen kan folk følge med, forklarer Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Fargespill over Svelvik i Drammen. Foto: Ane Resset / Tipser

Fargerikt

Bildene viser at det har vært mye grønt, men også mye rosa og lilla. Noe man ifølge Brekke også har sett en del ganger i det siste.

– Man klør seg litt i hodet på hvorfor det er så rosa, men det var vanvittig vakkert å se dette lyset. Det ser ut som søyler som stikker opp fra horisonten når man har sett dette nordlyset her i Sør-Norge, sier Brekke natt til lørdag.

Nordlys i Mandal Foto: Tore Michaelsen / Tore Michaelsen

Kan få konsekvenser

Det amerikanske romværbyrået skriver at dette er den kraftigste solstormen siden 2003.

Pål Brekke i Norsk romsenter sier at da slo den blant annet ut strømmen i Sør-Sverige.

– Vi er spente på hva slags effekter dette får for samfunnet. Nordlyset er bare den flotte visuelle delen av det. Solstammer vil kunne forstyrre teknologien.

Det dreier seg om strømnett, korrekt GPS-posisjonering, radiokommunikasjon og slike ting.

– Dette er den mer skumle delen av solstormer, sier Brekke.

Spesielt for italienerne

– Jeg ser på Twitter og andre steder, så er folk helt i ekstase. sier Pål Brekke.

Han forklarer at dette er litt morsomt for italienerne. For det var Galileo Galilei som ga navnet til nordlyset, aurora borealis. Det betyr røde dager i nord. For de gangene man ser nordlys helt nede i Italia, så ser man egentlig bare den røde delen av nordlyset og den rosa delen av det.

– Så i dag fikk man italienerne oppdage og se det samme som Galilea så for 400 år siden, sier Brekke.

Han sier det kan bli nordlys lørdag kveld også.