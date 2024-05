Får Tangen-samlingen til å skinne

Også her er bildene montert tett, slik at de formulerer et slags felles budskap. Her handler det om hvordan individet forsvinner i den grå massen. Det jeg tror gjør Marianne Bratteli (bildet til høyre) så god er spenningen mellom det klare, sikre formspråket, og den akutte sårbarheten som bildene formidler. Også her får man opplevelsen av industrisamfunnets ensomhet.

Foto: Tor Simen Ulstein