French vil ikke kommentere Kongo-bok

«Dødsdømt i Kongo» er tittelen på boken som kommer fra Kari Hilde Hodne French i november.

Ifølge forlaget Aschehoug skriver hun her om hele Kongo-saken, «fra Joshua French og Tjostolv Moland ble arrestert i 2009, til sønnen ble løslatt 17. mai i år».

– Joshua og jeg har kontakt innimellom. Han kommer ikke til å stå fram offentlig de par første månedene i alle fall. Så langt har vi pratet om å ta opp dette temaet rundt årsskiftet. Det er opp til ham, sier Graasvold til Dagbladet om boken og den kommende filmen om French og avdøde Tjosolv Moland.

– Han har det etter forholdene bra. Han jobber med å etablere et liv. Etter noen år med spesielle forhold har han en del å ta igjen, sier Graasvold.

Joshua French og Tjostolv Moland i fengselet i Kongo. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Advokaten bekrefter at French har lest deler av morens bokmanus, og at han ikke vil delta under lanseringen eller ytre seg om innholdet.

Kari Hilde Hodne French fulgte sønnen tett og oppholdt seg som kjent selv i Kongo i store deler av denne perioden, særlig etter at Moland døde i 2013. Boken forteller også om hvordan Hodne French ble en avgjørende brikke i kampen om å få sin dødsdømte sønn fri.

Joshua French satt åtte år i kongolesiske fengsler.