Forlik i Leidi-saken

Partene i saken der pomeranervalpen Leidi døde to dager etter salget, har inngått forlik. Det var Gro Anita Pedersen fra Åseral som kjøpte valpen for 25.000 kroner. Selger nekta for at den var syk, men har gått med på å betale tilbake halve kjøpesummen. Les mer.