– Trist for oss begge to at valpen døde

Gro Anita Pedersen fra Åseral i Vest-Agder opplevde alle hundeeieres mareritt. To dager etter at hun hadde tatt med valpen hjem fra oppdretteren på Notodden døde den. I dag oppnådde hun endelig forlik med selger.

– Trist er det for oss begge to, sier Pedersen.

Både Pedersen og selger, oppdretter Wenche Haave på Notodden, var lettet da retten ble hevet i dag.

– Det er det beste for begge parter, så får vi ro over denne saken og begge kan reise hver til sitt og starte derfra igjen, sier Haave.

Leidi døde ti uker gammel, to dager etter at hun kom hjem til kjøper. Foto: PRIVAT

Fryst og obdusert

Det er en snart to år lang tvist partene legger bak seg, inne i rettssal 2, i Aust-Telemark tingrett på Notodden. Tvisten startet i januar for snart to år siden da Pedersen kjøpte en valp av Haave. To dager etter at valpen var solgt, døde den.

Etter avtale med veterinær ble valpen fryst ned og senere obdusert. Pedersen mente valpen måtte ha vært syk da den ble solgt, Haave var uenig og mente kjøper ikke hadde gjort nok for å redde den.

Før dagens rettsmøte har de vært innom Forliksrådet, som endte med delt skyld og at Haave betaler tilbake halve kjøpesummen på 25 000 kroner. Den gangen valgte Haave å anke, fordi hun mente at hun ikke hadde skyld i dødsfallet.

Forliket i tingretten endte likt som i Forliksrådet, at partene har delt skyld.

– Det er en rettferdig måte å gjøre det på, så lenge ingen av oss har skyld eller mener at vi har skyld i det som skjedde, sier Pedersen.

Ingen klar dødsårsak

Når partene nå har kommet til enighet, er det vitneforklaringen til veterinæren som obduserte valpen, som har gitt partene mer ro. Ifølge veterinæren var Pedersen uten skyld i dødsfallet, og det var heller ingenting som tydet på at valpen var syk i forkant.

– Ifølge veterinæren har ikke kjøper gjort noe galt, derfor ble jeg med på et forlik, sier Haave.

Hundekjøper Gro Anita Pedersen og oppdretter Wenche Haave da de møttes i Aust-Telemark tingrett. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Hvorfor valpen døde har ikke retten brakt klarhet i.

– Nei, det er ikke det. Obduksjonsveterinæren hadde heller ingen forklaring på hva det kunne være, sier Pedersen.

– Klarer dere å slå dere til ro med resultatet?

– Ja, jeg skal absolutt greie det. Resultatet blir at vi går for 50/50, så er vi begge fornøyd, sier Haave.

– Ikke noe problem. Det var jo det vi gikk for i første omgang, sier Pedersen.