– Foreldre bør være veldig bevisste på hvordan de bruker telefonen. Barna sender små signaler om at de ønsker kontakt og fanger du ikke opp disse, mister du en del av den gode kontakten med barnet ditt, sier helsesøster Bjørg Rødland ved Sentrum helsestasjon i Kristiansand.

Tre foreldrepar lytter engasjert til det helsesøsteren har å si. De er på seks måneders gruppe og her tar helsestasjonen blant annet opp temaet smarttelefoner og hvordan de lett flytter fokuset vekk fra barna.

– Når du ammer for eksempel så sender barnet deg blikk og smil av og til. Disse smilene er viktige og med på å trygge barnet ditt. Hvis du ikke er tilgjengelig følelsesmessig så mister du de anledningene til kontakt, sier Rødland.

Tar opp temaet på hjemmebesøket

Det er forsket lite på hvordan foreldres mobilbruk påvirker samspillet med babyer. I en fagartikkel på sykepleien.no etterlyste flere helsesøstre før jul en større bevissthet om temaet.

Helsedirektoratet anbefaler at foreldre veiledes om dette ved fire uker, seks måneder, to år og fire år. I kronikken argumenterer helsesøstrene for at temaet bør tas opp både tidligere og oftere.

Helsesøster Bjørg Rødland tar det opp allerede ved hjemmebesøket sju til ti dager etter fødsel.

– Vi mener mobilbruk er et viktig tema å ta opp når vi da snakker om samspill mellom barn og foreldre. Vi kommer tidlig inn og foreldrene kan tenke over dette på forhånd før vanene er lagt, sier Rødland.

Helsesøster Bjørg Rødland ved Sentrum helsestasjon måler hodeomkretsen til Naomi Sofie mens mamma Irmelin Fossengen følger med. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Får dårlig samvittighet

NRK snakker med to av foreldreparene som er på helsestasjonen om deres tanker omkring bruk av smarttelefon når de er sammen med barna. Irmelin og Julian Fossengen er foreldre til tvillingjentene Lydia Marie og Naomi Sofie.

De ønsker å ha et bevisst forhold til mobilbruk når de er sammen med jentene.

– Når vi spiser prøver vi for eksempel å ikke bruke telefonen så mye. Før vi fikk barn bestemte vi oss også for å ha et mobilfritt soverom, sier Irmelin Fossengen.

Ektemannen kommer med en ærlig innrømmelse:

– Jeg tar meg selv stadig i å sitte med en unge på fanget og se på mobilen samtidig. Plutselig har ungen sutret en stund uten at jeg har fått det med meg. Jeg får litt dårlig samvittighet da, sier han.

Julian Fossengen innrømmer at han til stadighet tar seg selv i å sitte med en av tvillingjentene på fanget samtidig som han ser på telefonen. – Da får jeg dårlig samvittighet, sier han. Her er han sammen med datteren Lydia Marie. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ammer uten smarttelefon

Kamilla Alonso Berg og Domingo Alonso er førstegangsforeldre til Maria. De prøver å legge vekk telefonen når datteren er våken. Kamilla har også vært bevisst på å ikke se på telefonen når hun ammer datteren.

– Jeg leste en artikkel om det i Foreldre & Barn mens jeg var gravid og bestemte meg for at telefonen ikke skal være med til ammeplassen. Plutselig våkner Maria og ser på meg, hvis jeg da sitter på telefonen så får jeg ikke med meg det, sier hun.

Moren innrømmer at dette valget krevde en del av henne i starten.

– Du har jo utviklet en stygg vane ved å ta i den telefonen hele tiden, sier hun.

NRK har i programmet Shrödingers katt sett på hvordan babyer reagerer når mor er utilgjengelig på grunn av mobiltelefonen.

Kamilla Alonso Berg prøver å legge vekk mobiltelefonen når datteren Maria (6 md.) er våken. Hun har også tatt et valg om å ikke se på mobilen mens hun ammer i tilfelle datteren søker kontakt. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Det første året er viktig

Hjerneforsker Audrey van der Meer ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) forteller at barnets hjerne er veldig formbar og plastisk de første årene.

Dermed tilpasser den seg lett de omgivelsene og erfaringene den blir utsatt for.

– De tre første årene dannes det oppimot tusen nye koplinger i hjernen hvert sekund. Disse koplingene og nettverkene er viktig for utviklingen. Det er derfor viktig at foreldre snakker med barnet og prøver å få kontakt. På den måten får hjernen masse inntrykk som de kan sortere og bearbeide, sier van der Meer.

En babys hjerne går fra å veie cirka 400 gram ved fødsel til 1 kilo ved ett års alder, opplyser hun.

– Er du som hjerneforsker bekymret for den utviklingen du ser med at flere foreldre vier altfor mye oppmerksomhet til mobilen?

– Ja, for det er så mye viktig som skjer før barnet er i stand til å si sine første ord. Det første året er veldig viktig selv om mange foreldre nok ikke forstår det, sier Audrey van der Meer.

Audrey van der Meer er hjerneforsker ved NTNU. Hun tror mange foreldre ikke skjønner hvor mye som skjer med barnet det første leveåret og bekymrer seg over foreldres stadig økende mobilbruk rundt de aller minste. Foto: Privat

Er en tidstyv

Nina Misvær, helsesøster og forsker ved fakultet for helsefag ved OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) er en av dem sto bak fagartikkelen på sykepleien.no. Hun mener smarttelefonen er en tidstyv som konkurrerer om barnets oppmerksomhet.

– Det er avbruddene som er skumle fordi barnet gir opp. De forsøker og få kontakt, men får ikke respons. Da trekker de seg inn i seg selv og tenker at det ikke er noe å hente her. Barn er også veldig forskjellige og noen gir opp lettere enn andre, sier Misvær.

Hun presiserer at all redusert bruk av smarttelefon sammen med barn er bra. Samtidig forstår hun at det ikke alltid er så enkelt.

– Mange mødre føler seg alene og deprimerte den første tiden etter fødsel. Da er telefonen og kontakt med andre via den en god trøst. Likevel er det viktig at de forstår at nyfødte er avhengig av respons for å kunne utvikle seg å få til dette samspillet som handler om å ta tur i kommunikasjonen, sier Misvær.

Helsesøster og forsker Nina Misvær tror alle foreldre vil det beste for barnet sitt, men at de vet for lite om hvordan omsorgspersonenes mobilbruk påvirker babyer. -Det finnes lite forskning på feltet, men det å være flinkere til å snakke med barnet sitt og se det vil komme både barnet og foreldrene selv til gode. Foto: Privat

– Hva er for mye mobilbruk?

– Dette er uvisst. Barn tåler brudd i samspill uten at det gir varige skader, men utstrakt mobilbruk kan være urovekkende fordi bruddene vil være hyppigere og mer omfattende, sier forskeren.

Mobil og amming om natta

Tilbake på Sentrum helsestasjon. Babyer og voksne sitter på leketeppet inne på grupperommet. De små begynner å bli trøtte og klare for en lur i vogna.

Irmelin Fossengen har snakket med flere venninner som også er i permisjon om hvor mye oppmerksomhet som er nok oppmerksomhet for et barn.

– Jeg er veldig glad i å sitte sammen med jentene på gulvet og vi synger mye med dem, sier hun.

Samtidig innrømmer moren at hun har latt seg friste til å ta opp mobilen når hun ammer tvillingjentene nattetid.

– Da synes jeg så innmari synd på meg selv. Det er fryktelig kjedelig å sitte der å amme midt på natta, sier Irmelin Fossengen og ler.

Irmelin og Julian Fossengen og Kamilla Alonso Berg (t.h.) er opptatt av å få mye kvalitetstid med jentene sine. Her er de på helsestasjonen på seks måneders kontroll. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Nina Misværs tips om mobilbruk i nærheten av de små:

Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen, for eksempel ved stell og måltider.

Unngå bruk av øreplugger når du er sammen med babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for den lille å forstå at du ikke snakker til ham/henne.

Legg fra deg mobilen i et annet rom og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den.

Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.

Er du bevisst på hvor mye tid du bruker på mobilen? Det finnes apper som kartlegger hvor mye tid du bruker og det kan virke som en bevisstgjøring.