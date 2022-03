– Sånn da har en ny arendalitt blitt født. Da får jeg æren av å trykke første gang, sier avdelingsleder på fødeavdelingen i Arendal Tove Andreassen.

På avdelingen har det nylig kommet en stor gul knapp. Når man trykker på den, går «tåkeluren» på et lite fyrtårn som står på rådhuset i sentrum av byen.

Et høyt signal sprer seg så til alle som er i nærheten.

En gang i tiden reddet tåkeluren liv. Nå skal den melde om nytt liv.

– Det er utelukkende positivt å markere at en nytt barn blir født. At vi nå kan gjøre det med en tåkelur er veldig bra, sier overlege Jeanne Mette Goderstad.

Overlege Jeanne Mette Goderstad synses det er gøy å kunne markere fødsler på sykehuset i Arendal. Foto: Espen Bierud / NRK

Høres fire steder

Initiativet kommer fra foreningen «Torungens venner».

Foreningen, som har navn etter to fyr i Arendal, ruller i disse dager ut prosjektet «Lyden av Arendal».

På fire utvalgte steder i byen skal det settes ut små fyr som alle er kopier av Store Torungen. I tillegg til Kultur- og rådhuset, skal det komme mini-fyr på Arendal bibliotek, på Vitensenteret og på Norac stadion.

Ideen er at et opptak av den originale tåkeluren fra Store Torungen fyr høres hver gang en ny innbygger blir født på fødeavdelingen i Arendal.

– Det syns jeg var en veldig god idé, sier Stine Wiik.

Hun fødte sitt første barn for få uker siden – Byen er jo kjent for fyrtårna sine, så det høres ut som en veldig koselig måte å spre budskapet på.

Tåkelur for kongen

Bjarne Hiis er leder av prosjektet. For ham og resten av gjengen i fyrets venneforening er dette bare en del av en større drøm.

De ønsker å restaurere tåkeluren.

– Drømmen er at lyden av Arendal kommer i gang igjen. Ved store anledninger kan vi smelle av en tåkelur, sier Hiis.

De ser for eksempel for seg at den kan lyde på dager som 17. mai og når kongen er på besøk.

Tåkelur i Arendal Du trenger javascript for å se video.

Arendals 300 års jubileum neste år er også en anledning for tåkelur.

– Jeg mener dette er en del av identiteten til arendalitten. Alle jeg har snakket med om dette savner tåkeluren, sier fyrforvalter Knut Mørland.

Han forteller at tåkeluren hadde en viktig funksjon fra 1951 til 1987.

– Var du i tåka uten kompass eller annet hjelpemiddel, visste du ikke hvor du var før du hørte den lyden.

I 1987 ble alle landets tåkelurer lagt ned. Siden den gang har heller ikke motoren som lager tåkeluren på fyret i Arendal vært i drift.

Håper tåkeluren kan gjenoppstå

Nå er håpet at Kystverket, som forvalter kulturskatten, gir grønt lys slik at tåkeluren kan gjenoppstå.

Knut Mørland har troa:

– Jeg tror at det er en gryende forståelse hos Kystverket for hvilke kulturverdier de forvalter langs kysten. Det er mer snakk om når det vil skje enn om det vil skje, sier han optimistisk.

NRK har kontaktet Kystverket, men har foreløpig ikke fått svar.