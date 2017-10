Flomofre: – Ingen sjekka om folk klarte å komme seg ut

– Vi var overlatt helt til oss selv. Jeg ble frakta ut i ei traktorskuffe med en duffelbag på ryggen, sier Heilberg.

Tovdalsevla gikk langt utover sine bredder under uværet i helga, og grenda Drangsholt ble fullstendig oversvømmet av vannmassene. Folk måtte rømme husene.

– En nabogutt måtte sykle i dypt vann for å skaffe medisiner til en syk bror. Jeg selv var nedkjølt etter å ha gått i iskaldt vann til livet.

Heilberg måtte i all hast pakke en krisesekk mens vannet fylte opp huset hennes. Det var ikke mye hun fikk med seg:

– Vi har ikke sett noen fra kommunen, sivilforsvaret eller politiet. Ingen sjekka om folk faktisk kom seg ut av husene. Det eneste vi så var helikoptrene media brukte.

Ingen rykket ut for å bistå familiene som måtte flykte i flommen, sier velforeningslederen. Hun mener beredskapstjenesten burde stilt opp, og i det minste sjekka at alle kom seg ut og ble tatt hånd om. Foto: Odd Rømteland

Kommunen har ikke oversikt

Beredskapsleder i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, sier de kun har kontroll på hus som er evakuert på grunn av ras:

– Vi har rett og slett ikke oversikt over hvor mange som har måttet flytte fra husene sine på grunn av flom.

Det har heller ikke de andre kommunene NRK har snakket med.

Paulsen sier han har stor forståelse for frustrasjonen velforeningens leder opplever, og oppfordrer folk til å ta kontakt med kommunen dersom de ønsker bistand.

– Jeg har sjekket opp med hjemmesykepleien i kommunen. De har ivaretatt alle beboerne i dette området gjennom disse dagene. sier Paulsen.

Paulsen påpeker at kommunen vil evaluere alt det de har gjort gjennom hele flommen.

– Vi har prioritert å forebygge flommen etter hvert som den kom, og så er det å sikre de tjenestene som kommunen har. Vi må også ha et tett samarbeid med alle myndighetsinstitusjoner, slik at vi bistår de, og så skal vi evaluere i etterkant, sier Paulsen.

– Det er kanskje fordi vi er en utkant

Nå har Heilberg sjekka inn på et hotell, betalt av forsikringsselskapet. Mange kan ikke forlate området fordi de har dyr, og bor hos naboer som har klart seg.

Hun er sterkt kritisk til at ikke noen beredskapsenheter hjalp til, eller har stilt opp i dagene etter.

– Det er kanskje fordi vi er en utkant vi ikke har sett noe til hjelpa.

Nå har de fått beskjed om å ikke drikke vannet, men at det må kokes. Strøm har de ikke.

– De tenner bål. De tar hånd om hverandre.

Malin (7) har enda ikke sett rommet sitt der senga fløt. Mia sier de nok aldri kan flytte tilbake, og at huset er ødelagt. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Beredskapssjef Paulsen sier at det er vanskelig for kommunen å lete etter noen, men at han skjønner frustrasjonen og ber de ta kontakt med kommunen hvis de har behov for det.