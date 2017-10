– Det svømmer rotter i huset vårt

Grenda Drangsholt i Tveit utenfor Kristiansand, har blitt hardt rammet av uværet som har herjet på Sørlandet de siste dagene. Tovdalselva som går gjennom bygda, har gått over sine bredder og flere hus er omkranset av vann.

– Vi har ikke noe hus lenger

Lena Juul var på utenlandstur da hun ble oppringt og fikk beskjed om å komme seg hjem så raskt som mulig. Ett døgn senere er hun vitne til at familiens hus som ligger lavt i terrenget, er fylt av vann.

– Vi har ikke noe hjem lenger. Vannet står langt oppover veggene og det flyter rotter rundt i huset vårt. Det er helt ubeskrivelig, sier hun.

Da vannet begynte å nærme seg familiens hus, tok naboene affære og flyttet hesten i sikkerhet i høyden. Familien har bidratt med å ta ut ting fra huset.

Juul har sett liknende situasjoner på TV, men å bli rammet selv, er noe helt annet. Hun har fått noe å tenke på.

– Jeg kan ikke se for meg at vi skal kunne fortsette å bo her. Det er farlig for liv og helse, sier hun.

Lena Juul og Lisbeth Løland Pedersen er evakuert fra sine hjem som har fått omfattende skader. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Rammet av både ras og flom

Lisbeth Løland Pedersen ble evakuert fra hjemmet sitt allerede lørdag ettermiddag, da et jordras slo inn i huset og gikk gjennom den ene veggen.

Søndag kom vannet også, og nå ligger huset halvveis under vann.

– Vi har ikke noe hjem lenger, men håper at det er noe som kan reddes, bilder og sånt, men det vet vi ikke ennå, sier hun.

Pedersen sier at de så langt ikke har fått lov til å gå inn i huset, da det fortsatt er stor rasfare. Huset i seg selv er heller ikke trygt.

Å komme inn, blir først mulig når vannet er borte. Imens må hun og familien bo hos svigermor. På lengre sikt må de finne seg et nytt sted å bo.

Huset til Lisbeth Løland Pedersen har blitt rammet av både jordskred og flom. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Vei stengt på ubestemt tid

Å komme seg til og fra bygda er også en utfordring. Bilveien er full av vann og stengt på ubestemt tid. Båt og andre flytende farkoster, er foreløpig eneste framkomstmiddel om man vil til eller fra Drangsholt.

Riksvei 41 som går inn til Drangsholt, er stengt på ubestemt tid. Foto: NRK/Hilde Skarvoy Gjestland

NRK får båtskyss ut til grenda av ekteparet Hilde og Lars Lunde, som måtte ta i bruk robåten for å hente mat til grisene sine.

Ekteparets hus ligger litt lenger opp enn mange av de andre husene, og er derfor ikke rammet av flommen. Men ekteparet føler med sambygdingene som har fått hus og hjem ødelagt.

– Det er tragisk. Det er mange som er hardt rammet og som ikke får komme hjem med det første, sier Lars Lunde.