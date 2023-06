Flere tar kontakt om hoggormbitt – Olav (71) havnet på sykehus

– Jeg hadde to netter på sykehuset, og armen var hoven i tre til fire uker, sier Olav Brandsdal.

71-åringen fra Kristiansand ble bitt i fingeren av hoggorm da han luket i hagen.

Han sier han fikk en voldsom reaksjon.

– Da jeg ble hentet i ambulanse var det allerede begynt.

Han forteller om symptomer som brystsmerter, magekramper, brekninger og trykk bak øynene. I tillegg hovnet hånden kraftig opp.

Brandsdal er ikke alene om å ha blitt bitt av hoggorm i år.

71 år gamle Olav Brandsdal fikk en kraftig reaksjon da han ble bitt av hoggorm under hagearbeid. På sykehuset fikk han antibiotika og stivkrampesprøyte. Foto: privat

Flere henvendelser i år

Giftinformasjonen hadde en dobling i antall henvendelser om hoggorm i mai sammenliknet med i fjor. Antallet gikk fra 39 i mai 2022 til 83 i mai 2023.

Og så langt i juni har de fått 122 henvendelser, mot totalt 94 i hele juni i fjor.

– Vi nærmer oss toppårene i 2020 og 2021, sier Marit Osterud, avdelingsdirektør for Giftinformasjonen hos FHI.

Giftinformasjonen blir kontaktet både om bitt og mistanke om bitt. Noen kan også ta kontakt flere ganger.

– I tillegg er det også en del henvendelser fra sykehus og legevakter, sier Osterud.

Henvendelser til Giftinformasjonen om huggormbitt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Henvendelser t.o.m juni 193 138 231 279 173 231 Henvendelser totalt i året 413 356 521 835 483

Osterud tror de høye tallene i koronaårene kan ha sammenheng med at mange ikke fikk reist utenlands

– De ferierte i Norge og det gjorde nok at det var flere utendørs der de kunne møte hoggorm.

Ulike reaksjoner

Ifølge Osterud er noen er mer utsatt enn andre.

– Både eldre og de yngste er mer utsatt for å bli syke av hoggormbitt, sier hun.

Hun forteller at det kan utarte på ulike måter. Noen får en hevelse, som kan komme i løpet av de første par timene eller utvikle seg over de neste dagene.

– Det er veldig viktig å være klar over at hevelsen kan være en viktig grunn til at man trenger behandling. Den kan bli så stor at den presser på ting som er viktig, forklarer Osterud.

Andre får et mer dramatisk forløp med kvalme, oppkast og blodtrykksfall. Det kan påvirke både pusting og hjerteslag.

Blir man dårlig skal man ringe 113, sier Osterud.

– Hvis man bare føler seg litt uvel og er usikker, kan man ringe Giftinformasjonen for råd, sier hun.

Men ikke alle blir syke selv om de blir bitt.

– Det er fordi hoggormen ikke har spandert noe gift, og da blir det ingen andre symptomer enn to små prikker, sier Osterud.

Hoggorm er en av tre frittlevende slangearter i Norge, og den eneste som er giftig. Slangen er fredet i Norge. Foto: Espen Bierud / NRK

Tror ikke det er mer hoggorm enn før

Zoolog Roar Solheim ved Universitetet i Agder tror ikke det er mer hoggorm i år enn tidligere.

Han mener det er andre grunner til at Giftinformasjonen nå opplever en økning i henvendelser.

– Jeg har ingen indikasjoner på at hoggorm egentlig varierer noe særlig i antall fra år til år. Men hoggorm kan endre aktivitetsmønster fra ett år til et annet, sier Solheim.

Det kan for eksempel skje som følge av tilgangen på mat.

– Er det lite mat så må de kanskje krype mer rundt og lete, noe som gjør at man lettere kan oppdage dem.

Solheim sier en annen mulig årsak til økningen i henvendelser til Giftinformasjonen kan være at flere mennesker er ute på grunn av det fine, tørre været.

– Folk kan være mer i aktivitet og mer ute, ergo er det større sannsynlighet for at flere kommer borti hoggorm og blir bitt, sier han.