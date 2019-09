Fikk fire meter lang hvalkjeve i garnet

– Vi trodde det var en trestokk eller noe fra en gammel skute da den dukket opp foran risten på brunntrålen vår, sier rekefisker Stig Pettersen entusiastisk.

Sammen med faren Dagfinn Pettersen fikk de fangst helt utenom det vanlige da de var ute og fisket etter reker på Sørlandskysten onsdag kveld.

– Vi fikk dratt den opp på dekk og tenkte begge at «dette var himla tøft», og så sa min far at dette må være et hvalbein, sier Stig.

Det måtte en truck til for å løfte den digre fangsten. Foto: Privat

Kan stamme fra etteristiden

Nå viser det seg at den store fangsten kan være flere tusen år gammel.

– Det er helt tydelig at dette dreier seg om et kjeveparti fra en bardehval, sier Roar Solheim som er 1. konservator ved Universitetet i Agder. Han var raskt på plass på brygga da beinet på over fire meter ble brakt i land.

Solheim utelukker ikke at underkjeven kan være så gammel som 8-10.000 år gammel.

– Dersom det er et bein som er vasket frem fra mud og slam i havbunnen kan det være riktig så gammelt.

Bardehval Ekspandér faktaboks Bardehvalene kjennetegnes ved at de har mistet alle tennene, til fordel for et filtreringssystem i overkjeven som består av hvalbarder.

Barder består av en benlignende substans, som av utseende kan minne om en hårkam.

Bardehvalene, som altså er filteretere, utgjør gruppen med klodens aller største dyr, inkludert det største dyret som noen gang har eksistert på kloden vår - blåhvalen.

De eldste fossile funn som er gjort av barder er omkring 15 millioner år gamle, men siden de relativt myke bardene trolig vanskelig fossiliserer seg, mener forskerne at bardene kan/må ha oppstått tidligere, kanskje alt for omkring 36 millioner år siden. Kilde: Wikipedia

Nå håper han det er mulig å få undersøkt hval-kjeven.

– Vi vet ennå ikke om det er mulig å hente ut DNA fra dette beinet, men vi håper det. Jeg fikk med meg en liten bit som falt av, og har vært i kontakt med kollegaer i Oslo for muligheten for å ta prøver av den, legger han til.

Ligger til utstilling

Enn så lenge ligger den fire meter lange kjeven på fiskebrygga i Grimstad. Endre Fosseli, daglig leder på Fiskernes Salgslag, sier folk allerede er kommet ned for å ta en nærmere titt på beinet.

Beinet stammer fra underkjeven til hvalgruppen med navnet bardehval. Foto: Roar Solheim

– En underkjeve på 4,2 meter betyr at hvalen trolig har hatt et kraniet på 5-6 meter. Da kan man bare tenke seg hvor stor kropp denne hvalen har hatt, sier han.

Fiskerne har planene klare for hva de skal gjøre med det de kaller «det sprøeste de har fanget noen gang.» Den skal stilles ut på plassen de har like utenfor Grimstad - med det passende navnet Kvaløya.

– Nå er vi bare veldig spente på å finne ut hva det kan være for noe, avslutter Stig Pettersen.